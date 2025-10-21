En el octavo mes, destacó el crecimiento de los rubros de equipamiento minero (en 81.8%), y en infraestructura (27.9%) y en exploración (20.2%), según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y que, refiere, evidencia la continuidad en la recuperación del sector.

inversión minera a agosto 2025 superó los US$520 millones

Con el resultado de agosto, la inversión de dicha industria en los primeros ocho meses del 2025 sumó US$3,343 millones, un crecimiento acumulado del 12.8% con respecto a similar periodo del 2024 (2,963 millones), a pesar de las caídas que registró en febrero (-21.5%) y mayo (-3.9%).

Lo que más creció: gasto en exploración

Este resultado de enero a agosto estuvo impulsado principalmente por los rubros de exploración -que alcanzó los US$455.1 millones (crecimiento del 34.5%)- e infraestructura -con US$790.7 millones (aumento del 24.2%)-, con avances menores en equipamiento minero (5.4%), desarrollo y preparación (5.3%), planta de beneficio (5.1%) y Otros (6.8%).

En las actividades exploratorias a agosto, Compañía Minera Zafranal S.A.C. lideró la ejecución del gasto, con una participación del 17.3% del total, tras registrar un incremento interanual acumulado de 261.3%, lo cual, destaca el Minem, refleja el dinamismo de sus inversiones en el proyecto cuprífero Zafranal (Arequipa).

Le siguió Southern Perú con una participación del 13.1% (en la inversión exploratoria), y un aumento acumulado de 198.6% frente al mismo periodo del año anterior; mientras que, Compañía Minera Poderosa S.A. concentró el 8.6% de esa inversión total, con un incremento de 19.9%

¿En qué invierten más las mineras? fuente: Minem

En infraestructura, el gasto estuvo liderado por Minas Buenaventura (que creció en 89.8%), con más de US$105.9 millones, y Minera Las Bambas (US$147.7 millones), que aumentó en 34.3%, aunque el que más creció fue la inversión de Shougang Hierro Perú, que se disparó en 367.6%.

¿Qué se espera el resto del año y 2026?

Para este año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) había previsto que las inversiones mineras superaran los US$6,000 millones, es decir que, de concretarse, podrían significar un incremento del 20.4%.

Sin embargo, las proyecciones, tanto las del propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como la de expertos en el ramo consultados por Gestión, son menos optimistas que las del Minem.

El BCRP más bien reajustó a la baja sus estimados de evolución de la inversión minera para este año, de un crecimiento de 7.3% que calculó en su anterior Reporte de Inflación (RI) de junio, a 6.2% en el RI de setiembre.

Además, para el 2026, si bien estimó en el RI de junio que crecería en 3.7%, en el RI de setiembre avizora que el crecimiento sería aún menor, de sólo 2.4%.

Los riesgos que ven los expertos

Para Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), considerando las inversiones alcanzadas hasta ahora (US$3,343 millones), al cierre del 2025 la inversión del sector podría alcanzar los US$4,950 millones, es decir ser ligeramente inferior a la del 2024 (US$4,961 millones).

Remarcó que la cifra antes mencionada es lo que ya se había previsto para este año en el sector empresarial, y que para el próximo año “no va a haber gran cosa”, por lo menos para nuevos proyectos, más allá de las inversiones en el proyecto Tía María.

Además, si bien Teck Resources había previsto iniciar el 2026 su proyecto cuprífero Zafranal, de US$2,000 millones, Gálvez observó que esa iniciativa se estaría dando “sí y sólo si hay resultados positivos en las elecciones”.

Es decir -explicó- si gana un candidato que esté a favor de la inversión privada y que brinde estabilidad al mercado, y no uno que genere discusiones sobre si se cambia la Constitución.

Sin embargo, más allá de quién salga electo presidente, para Gálvez la mayor preocupación es la correlación que tendrá el próximo mandatario con el Congreso, es decir con bancadas como los que están ahora promoviendo el actual proyecto de la Ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE), o que se amplíe el REINFO.

Escenario se complica para inversiones

A su turno, el ex titular del Minem, Carlos Herrera Descalzi, coincidió en que la coyuntura política y los cambios de gobierno ponen un escenario más difícil para las inversiones mineras y de incertidumbre para su desarrollo, que el que había con la hasta hace poco, presidenta Dina Boluarte.

Además, observó que, si bien para el 2025 y el 2026 el Minem ha previsto el inicio de obras de 12 proyectos mineros, en su mayor parte son iniciativas brownfield, de reposición de reservas o para ampliar minas en operación, pero pocos son grandes proyectos (tipo Tía María o Zafranal).

“Se sabe que (las que vienen) son elecciones inciertas, donde puede salir cualquier cosa, entonces (los nuevos grandes proyectos mineros) van a esperar, aun cuando en el mundo la demanda de minerales crece, especialmente la del cobre”, apuntó.