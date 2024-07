Pero regresar al mundo de la moda no era suficiente. Jorge Luis estaba convencido de que tenía que retomar lo que dejó: el inicio de su internacionalización.

“En el 2016, después de mi debut con mi pasarela propia en el New York Fashion Week, los proyectos que tenía con mi marca de jeans Emporium con las tiendas por departamento cesaron. Era un tema de negocios y ellos requerían que estuviera presente y, como no fue así, terminó. Ese mismo año me enteré que mi papá tenía cáncer y allí paré todo. Entonces, cuando decido volver, decido ir a capacitarme a Londres, para retomar lo que dejé. Y yo había dejado ya mis huellas en la alta costura con Nueva York”, recuerda.

El nuevo ‘emporium’ de Jorge Luis

La construcción del nuevo ‘emporium’ de Jorge Luis Salinas ha iniciado con pie derecho. Su retorno ha sido triunfal, tras lograr enamorar con su colección ‘Huaylarsh’ a íconos de la moda como la periodista italiana Anna Dello Russo y Nina García, editora de Elle USA. Pero el camino no fue fácil.

“Yo pensaba volver a la Semana de la Moda en Nueva York, pero, en el camino, recibí muchos consejos de personas muy importantes en la industria de la moda que dijeron que mi concepto podría tener mayor exposición y oportunidad en Europa. Mi objetivo, básicamente, era mostrarle al mundo que el Perú no solo es un país productor de textiles, sino que también tenemos arte”.

Con esa premisa, Jorge Luis se inspiró en la danza típica de la sierra central del Perú (Junín) que bailaba su madre cuando él era niño. Originaria de Andahuaylas, la madre de Jorge Luis fue quien lo introdujo en el mundo del diseño, cuando lo llevaba en su pecho o de la mano a las tiendas donde compraba las telas y los talleres donde hacía sus prendas. Ese recuerdo está muy presente en el diseñador peruano que ahora plasma sus memorias en sus prendas.

“Huaylarsh es una colección de mucho color y de energía, como el mismo baile. La danza celebra y agradece a la Pachamama en tiempos de siembra. La vestimenta se inspira en la flor de la papa y eso es lo que quise mostrar en esta colección. El Perú tiene muchos recursos para explotar a través del arte”, apuntó Salinas.

Amazonas

Con miras a continuar trabajando por un legado internacional, el diseñador ya viene preparando su nueva colección primavera verano que saldrá a la luz en setiembre de este año. Esta vez, el protagonista no será la alpaca, sino el algodón pima y, una vez más, los colores.

“La nueva colección primavera-verano está inspirada en la Amazonía. Es un trabajo de largos meses, porque implica contactar a los artesanos y traerlos a Lima, porque me gusta estar comprometido con cada parte del proceso de producción. Es interesante, porque muchos artesanos talentosos piensan que solo pueden hacer piezas de artesanía, pero no. Se puede hacer moda. Mi concepto es juntar lo artesanal con lo textil. Ese el sello de mi trabajo”.

