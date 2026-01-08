El anuncio se produce tan solo un mes después de que el Gobierno Trump pidiera reducir el número de vacunas en los calendarios infantiles. (Difusión)
El anuncio se produce tan solo un mes después de que el Gobierno Trump pidiera reducir el número de vacunas en los calendarios infantiles. (Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado este lunes que dejará de hacer obligatorias cuatro , las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, dentro del calendario de inmunización infantil en Estados Unidos en el marco de su revisión de estos programas.

Estas cuatro vacunas pasarán ahora a ser opcionales, y se administrarán o no con base en la decisión acordada que adopten, caso por caso, los padres y los .

El anuncio se produce tan solo un mes después de que el pidiera reducir el número de vacunas en los calendarios infantiles.

LEA TAMBIÉN: Más allá de la covid: Farvet trabaja en nuevas vacunas, mira EE.UU. y ampliará planta

Con este cambio, que entra en vigor de manera inmediata, y que reduce la recomendación de vacunar a los niños para 11 enfermedades en lugar de las 18 contra las que se les inmunizaba hasta ahora, supone un giro sustancial en el sistema sanitario de Estados Unidos.

El Departamento de Salud justifica su plan usando como referencia el sistema de Dinamarca, que cuenta con un calendario con menos vacunas.

Robert F. Kennedy Jr., es secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump.
Robert F. Kennedy Jr., es secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump.

Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restaura la confianza en la salud pública”, afirmó el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado publicado hoy.

Su afirmación choca con la postura de médicos y expertos sanitarios que creen que, sin un debate público ni una revisión transparente de los datos, la medida pone en riesgo a los niños.

LEA TAMBIÉN: No solo vacunas: farmacéutica GSK trae su portafolio oncológico a Perú, ¿cuándo lo hará?

Este año los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya aplicaron parcialmente este modelo en vacunas como la del covid-19 y la de la hepatitis B para ciertos grupos.

Funcionarios de Salud apuntaron a que el motivo que justifica el cambio busca restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud estadounidense que, según ellos, se habría resentido durante la pandemia.

El calendario de vacunación infantil es un conjunto de recomendaciones sobre el momento de administrar las vacunas que, aunque no es obligatorio, se utiliza como guía para determinar cuáles son necesarias para asistir a guarderías y escuelas públicas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.