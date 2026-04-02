Estudiar un posgrado puede parecer una gran inversión para el futuro, pero no siempre garantiza mejores oportunidades laborales o mayores ingresos. En algunos casos, incluso puede significar más gastos que beneficios, afectando directamente el bolsillo de los estudiantes. Un estudio reciente del Postsecondary Education & Economics Research Center de American University, basado en datos del Yale Tobin Center for Economic Policy, advierte que carreras como trabajo social, psicología y educación (currículo e instrucción) pueden ofrecer un retorno de inversión bajo o incluso negativo si se consideran todos los costos.

“Un posgrado puede beneficiarte económicamente en algunas circunstancias, pero es una apuesta muy arriesgada”, dijo Preston Cooper, investigador del American Enterprise Institute, en conversación con Washington Post.

“Debes asegurarte de contar con toda la información”, agregó.

El informe analizó datos de aproximadamente 800,000 estudiantes durante tres décadas en universidades públicas de Texas.

Los investigadores calcularon cuánto puede aumentar el ingreso a lo largo de la vida con un posgrado, considerando factores como el costo total de los estudios y el salario que una persona podría haber ganado incluso sin continuar estudiando.

Las áreas más afectadas incluyen trabajo social, psicología y educación, donde el retorno de inversión puede ser negativo. (Foto referencial: Freepik)

Este análisis llega en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos recomienda a los estudiantes evaluar cuidadosamente el costo de estos programas antes de inscribirse, especialmente si necesitan recurrir a préstamos estudiantiles.

Es importante señalar que no todos los posgrados presentan el mismo panorama. Carreras como medicina, derecho y farmacia destacan por ofrecer un retorno económico mucho más alto.

Según el estudio, los ingresos de quienes obtienen un doctorado en medicina casi se triplican, mientras que en farmacia aumentan en más de dos tercios.

“El mensaje es que necesitamos brindar mejor información a los estudiantes”, explicó Joseph Altonji, economista de la Universidad de Yale y coautor del informe.

Carreras como medicina, derecho y farmacia ofrecen mayores beneficios salariales a largo plazo. (Foto referencial: Freepik)

Además, el estudio encontró que, en general, los posgrados tienden a beneficiar más a las mujeres, a quienes estudian a tiempo completo y a quienes tenían salarios más bajos antes de iniciar sus estudios.

Sin embargo, los expertos advierten que no se debe evaluar un programa solo por los ingresos promedio de sus egresados.

Zhengren Zhu, otro de los autores del informe, señaló que esto puede ser engañoso, ya que algunos estudiantes ya tenían salarios altos antes de comenzar el posgrado.

“Como mínimo, deberías comparar cuánto ganaban antes del posgrado y cuánto ganan después”, recomendó Zhu, profesor asistente de economía en Vassar College.

Ranking de Ingresos por Posgrado (EE. UU.)