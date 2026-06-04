“Así aprenderás” (“Teach You a Lesson” en inglés y “Chamgyoyuk“ en su idioma original) es una serie coreana de Netflix que se centra en un equipo de inspectores gubernamentales que intervienen en escuelas con graves problemas de indisciplina, acoso y padres tóxicos. Ellos deben poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta nueva serie de acción y drama escolar cuenta con la dirección de Hong Jong-chan (“Juvenile Justice”, “Her Private Life”), el guion de Lee Nam-kyu (“Daily Dose of Sunshine”) y las actuaciones de Kim Mu-yeol, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon y Ha Young.

¿EN QUÉ SE BASA “TEACH YOU A LESSON”?

“Así aprenderás” está basada en el webtoon “Get Schooled” escrito por Chae Yong-taek e ilustrado por Han Ga-ram, publicado en Naver Webtoon. La historia forma parte del universo interconectado “Blue String” creado por YLAB.

Kim Mu-yeol es el protagonista de la serie coreana "Así aprenderás", dirigida por Hong Jong-chan a partir de Lee Nam-kyu (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “ASÍ APRENDERÁS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Teach You a Lesson” “gira en torno a la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, una institución establecida con la valiente misión de dar lecciones reales a los estudiantes, profesores y padres que se atreven a cruzar la línea. Este equipo, que opera más allá de los márgenes de la ley, no se detendrá ante nada en el afán de cumplir su objetivo: restablecer el orden en las escuelas.”

Por lo visto en el tráiler, la violencia reina en las escuelas y los estudiantes ya no respetan a los profesores y autoridades escolares, así que el gobierno crea una agencia para proteger a las víctimas y restablecer el orden. Pero no solo los estudiantes se extralimitan, también lo hacen los maestros y padres..

¿CÓMO VER “ASÍ APRENDERÁS”?

“Así aprenderás” se estrenará el viernes 5 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TEACH YOU A LESSON”

REPARTO DE “ASÍ APRENDERÁS”

Kim Mu-yeol como Na Hwa-jin

Lee Sung-min como Choi Gang-seok

Jin Ki-joo como Im Han-rim

Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae

Ha Young como Choi Ga-yoon

El afiche principal de la serie coreana "Así aprenderás", que cuenta con diez episodios y se basa webtoon Get Schooled (True Education) (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ASÍ APRENDERÁS”?

La primera temporada de “Así aprenderás”, producida por las compañías Ylab Plex y GTist, tiene diez episodios.