“Un amor que no se agota” (en inglés: “Sold Out on You”) es el nuevo k‑drama romántico que llega al catálogo de Netflix con todas las ganas de convertirse en una de las ficciones coreanas más comentadas de la temporada. Por eso, si estás buscando una historia ligera para seguir semana a semana—y no quieres perderte ningún estreno—, aquí Gestión Mix te presenta una guía detallada de episodios, con las fechas y horarios de lanzamiento, para que puedas organizarte con tranquilidad.

Vale precisar que la producción se centra en la historia de Matthew Lee (Ahn Hyo-seop), un agricultor que también es director ejecutivo de una empresa de ingredientes cosméticos, y Dam Ye-jin (Chae Won-bin), una estrella de las televentas que vive al límite por su trabajo y su insomnio.

De esta manera, a través de encuentros constantes, tanto de día como de noche, ambos empiezan a entender las heridas del otro y a encontrar una forma de sanar en medio del caos cotidiano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Un amor que no se agota”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “UN AMOR QUE NO SE AGOTA”

La serie se compone de 12 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Episodio 1: miércoles 22 de abril del 2026

miércoles 22 de abril del 2026 Episodio 2: jueves 23 de abril del 2026

jueves 23 de abril del 2026 Episodio 3: miércoles 29 de abril del 2026

miércoles 29 de abril del 2026 Episodio 4: jueves 30 de abril del 2026

jueves 30 de abril del 2026 Episodio 5: miércoles 6 de mayo del 2026

miércoles 6 de mayo del 2026 Episodio 6: jueves 7 de mayo del 2026

jueves 7 de mayo del 2026 Episodio 7: miércoles 13 de mayo del 2026

miércoles 13 de mayo del 2026 Episodio 8: jueves 14 de mayo del 2026

jueves 14 de mayo del 2026 Episodio 9: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 10: jueves 21 de mayo del 2026

jueves 21 de mayo del 2026 Episodio 11: miércoles 27 de mayo del 2026

miércoles 27 de mayo del 2026 Episodio 12 (final de la serie): jueves 28 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “UN AMOR QUE NO SE AGOTA”?

“Un amor que no se agota” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos a las 21:00 horas de Corea del Sur (KST), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:00 a.m. España 2:00 p.m.

Recuerda: estos horarios son referenciales, dado que los episodios podrían demorar algunos minutos en aparecer online.

¿DÓNDE VER “UN AMOR QUE NO SE AGOTA”?

Si bien SBS es la cadena original de “Un amor que no se agota”, Netflix asume la distribución internacional.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL del k-drama.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Un amor que no se agota", serie coreana de comedia y romance que desarrolla su trama a lo largo de 12 episodios (Foto: Slingshot Studio / Beyond J / Netflix)