Kim Jisoo da vida a Seo Mi-rae, una artista de webtoon, en la serie surcoreana "Un novio por suscripción" (Foto: Netflix)
Redacción Mix
La productora de webcómics Mi-rae (Jisoo) se suscribe a un programa de simulación de citas para evadir la realidad y vivir el romance perfecto en “Un novio por suscripción” (“Boyfriend on Demand” en inglés y “Wolgannamchin” en su idioma original), comedia romántica escrita por Namgung Do-young y dirigida por Kim Jung-sik. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva producción?

Jisoo y Seo In-guk son los protagonistas de esta serie que originalmente fue desarrollada para su emisión en MBC, pero adquirida por la plataforma de streaming de la N roja como producción original. Parte del rodaje se realizó en Cebú, Filipinas.

Kim Jisoo es la protagonista de la serie coreana "Un novio por suscripción", dirigida por Kim Jung-sik (Foto: Netflix)
SINOPSIS DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Mi-rae, una productora de webtoons exhausta, se suscribe a un servicio de simulación de citas virtuales para vivir las citas de sus sueños… Ella se ha acostumbrado a una vida sin amor en medio de una realidad extremadamente ajetreada, pero todo cambia cuando inesperadamente adquiere un dispositivo de ‘Boyfriend on Demand’ y entra en un mundo virtual, donde se embarca en una serie de citas con hombres imposiblemente perfectos.

¿CÓMO VER “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BOYFRIEND ON DEMAND”

REPARTO DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”

  • Jisoo como Seo Mi-rae
  • Seo In-guk como Park Kyeong-nam
  • Gong Min-jeung
  • Kim Ah-young
  • Park Hae-rin
  • Ha Young
  • Han Ga-eul
  • Seo Kang-joon
  • Lee Soo-hyuk
  • Lee Hyun-wook
  • Lee Jae-wook
  • Kim Sung-cheol
  • Lee Sang-yi
  • Ong Seong-wu
  • Kim Young-dae
  • Jay Park
  • Yoo In-na
Park Kyeong-nam (Seo In-guk) hablando con Seo Mi-rae (Jisoo) en una escena de la serie coreana "Un novio por suscripción" (Foto: Netflix)
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

Un novio por suscripción”, producida por las compañías WhyNot Media, Baram Pictures y Kakao Entertainment, tiene diez episodios.

