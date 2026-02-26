“Agentes de misterio” (“Agents of Mystery” en inglés) vuelve con una intrigante y emocionante segunda temporada. El reality coreano de Netflix regresa con nuevos casos, escenarios más grandes y misterios que superan a los presentados anteriormente. Esta producción se suma con la esperanza de cautivar a la audiencia, al igual que los anteriores títulos coreana de la plataforma de streaming de la N roja como “El arte de Sarah”, “Pavana”, “Undercover Miss Hong”, “No Tail to Tell” y “Can This Love Be Translated?”.

En la nueva entrega, dirigida por Jeong Jong-yeon (“The Devil’s Plan” y “The Great Escape”), los seis agentes, Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon, y Karina, regresan para investigar los sucesos extraños que la ciencia no puede explicar, A ellos se une Gabee, quien resalta por su carisma y humor.

La segunda temporada de “Agentes de misterio” se divide en tres grandes casos. El primero es “Black Room” que presenta un arco narrativo más oscuro. “The Other” se desarrolla en una fábrica abandonada y “The Secret of Baeksudam” cierra la entrega.

La segunda temporada del reality coreano "Agentes de misterio", dirigida por Jeong Jong-yeon, tiene ocho episodios (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “AGENTES DE MISTERIO”

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “la serie de aventuras y misterio de Jeong Jong-yeon regresa, más evolucionada que nunca. ‘Agentes del Misterio’ sigue a un equipo de detectives que investiga incidentes inexplicables que desafían toda explicación científica, y la segunda temporada trae de vuelta a Lee Yong-jin, John Park, Lee Hyeri, Kim Do-hoon, KARINA y al nuevo miembro del equipo, Gabee.

Esta temporada presentará un universo aún más grande, una estructura y equipo mejorados, y misiones impredecibles que sumergirán por completo a los espectadores. Sobre todo, el público podrá disfrutar de las personalidades únicas y la química del equipo mientras resuelven los extraños casos.”

Por lo que he visto en el tráiler, el equipo de investigadores sigue cada pista a pesar de que los expongan a momentos tensos, aterradores y peligrosos. Aunque parecen casos independientes, al final se conectan de alguna manera dentro de un mismo universo narrativo.

¿CÓMO VER “AGENTES DE MISTERIO”?

La segunda temporada de “Agentes de misterio” se estrenará el viernes 26 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “AGENTS OF MYSTERY”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 “AGENTES DE MISTERIO”

Lee Hyeri

Kim Do-hoon

Karina

John Park

Gabee

Yong-Jin Lee

Lee Eun-ji

Trish Le

Yongjun Park

Jin Sil-man

Lee Yong-jin, John Park, Lee Hyeri, Kim Do-hoon, Karina y Gabee son parte del reparto de la segunda temporada del reality coreano "Agentes de misterio" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “AGENTES DE MISTERIO”?

La segunda temporada de “Agentes de misterio” tiene ocho episodios, dos capítulos más que la anterior entrega de la popular serie coreana.