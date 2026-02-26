La segunda temporada del reality coreano "Agentes de misterio" se divide en tres grandes casos (Foto: Netflix)
“Agentes de misterio” (“Agents of Mystery” en inglés) vuelve con una intrigante y emocionante segunda temporada. El reality regresa con nuevos casos, escenarios más grandes y misterios que superan a los presentados anteriormente. Esta producción se suma con la esperanza de cautivar a la audiencia, al igual que los anteriores títulos coreana de la plataforma de streaming de la N roja como “El arte de Sarah”, “Pavana”, “Undercover Miss Hong”, “No Tail to Tell” y “Can This Love Be Translated?”.

En la nueva entrega, dirigida por Jeong Jong-yeon (“The Devil’s Plan” y “The Great Escape”), los seis agentes, Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon, y Karina, regresan para investigar los sucesos extraños que la ciencia no puede explicar, A ellos se une Gabee, quien resalta por su carisma y humor.

La segunda temporada de “” se divide en tres grandes casos. El primero es “Black Room” que presenta un arco narrativo más oscuro. “The Other” se desarrolla en una fábrica abandonada y “The Secret of Baeksudam” cierra la entrega.

La segunda temporada del reality coreano "Agentes de misterio", dirigida por Jeong Jong-yeon, tiene ocho episodios (Foto: Netflix)
SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “AGENTES DE MISTERIO”

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “la serie de aventuras y misterio de Jeong Jong-yeon regresa, más evolucionada que nunca. ‘Agentes del Misterio’ sigue a un equipo de detectives que investiga incidentes inexplicables que desafían toda explicación científica, y la segunda temporada trae de vuelta a Lee Yong-jin, John Park, Lee Hyeri, Kim Do-hoon, KARINA y al nuevo miembro del equipo, Gabee.

Esta temporada presentará un universo aún más grande, una estructura y equipo mejorados, y misiones impredecibles que sumergirán por completo a los espectadores. Sobre todo, el público podrá disfrutar de las personalidades únicas y la química del equipo mientras resuelven los extraños casos.

Por lo que he visto en el tráiler, el equipo de investigadores sigue cada pista a pesar de que los expongan a momentos tensos, aterradores y peligrosos. Aunque parecen casos independientes, al final se conectan de alguna manera dentro de un mismo universo narrativo.

¿CÓMO VER “AGENTES DE MISTERIO”?

, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “AGENTS OF MYSTERY”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 “AGENTES DE MISTERIO”

  • Lee Hyeri
  • Kim Do-hoon
  • Karina
  • John Park
  • Gabee
  • Yong-Jin Lee
  • Lee Eun-ji
  • Trish Le
  • Yongjun Park
  • Jin Sil-man
Lee Yong-jin, John Park, Lee Hyeri, Kim Do-hoon, Karina y Gabee son parte del reparto de la segunda temporada del reality coreano "Agentes de misterio" (Foto: Netflix)
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “AGENTES DE MISTERIO”?

La segunda temporada de “Agentes de misterio” tiene ocho episodios, dos capítulos más que la anterior entrega de la popular serie coreana.

