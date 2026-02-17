Moon Sang-min y Go Ah-sung son parte del reparto del drama romántico coreano "Pavana", dirigido y escrito por Lee Jong-pil (Foto: Netflix)
Moon Sang-min y Go Ah-sung son parte del reparto del drama romántico coreano "Pavana", dirigido y escrito por Lee Jong-pil (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

“Pavana” es un sigue a tres personas incapaces de abrirse emocionalmente, pero tras conocerse, se apoyan mutuamente y encuentran consuelo en la compañía del otro mientras exploran la conexión y la naturaleza del amor. ¿Quieres conocer más detalles de esta película dirigida y escrita por Lee Jong-pil? Esta es la fecha de estreno, lista de miembros del reparto y otros datos.

Ko A-sung, Byun Yo-han y Moon Sang-min encabezan el elenco, aportando calidez, humor y química a una historia de amor y amistad. Mientras que Jin Seo Jin, Lee Yi Dam, Seo Yi Ra, Han Yu Eun y Woo Jeong Won también son parte del reparto.

¿EN QUÉ SE BASA “PAVANA”?

” se basa en la novela “Pavane for a Dead Princess” del autor Park Min-gyu, aclamado y criticado por sus ataques a lo que percibe como la falta de humor de la literatura coreana contemporánea. El libro fue publicado el 14 de octubre de 2014.

Byun Yo-han como Yo-han, Go Ah-sung como Mi-jeong y Moon Sang-min como Gyeong-rok en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)
Byun Yo-han como Yo-han, Go Ah-sung como Mi-jeong y Moon Sang-min como Gyeong-rok en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “PAVANA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Pavane’ sigue a tres personas emocionalmente cerradas que poco a poco se convierten en un rayo de luz el uno para el otro, aprendiendo finalmente a afrontar la vida y el amor de nuevo. Go A-sung interpreta a Mi-jung, una vendedora de grandes almacenes que mantiene su mundo herméticamente cerrado, haciendo todo lo posible para evitar ser vista. Byun Yo-han se transforma en Yo-han, un hombre de espíritu libre que trabaja en el estacionamiento de la tienda.

Mientras que la estrella emergente Moon Sang-min se une al reparto como Gyeong-rok, quien desarrolla sentimientos por Mi-jung tras conocerla en su trabajo de medio tiempo. Con la química inédita del trío y el toque matizado característico del director Lee, la película promete ofrecer un retrato profundamente nuevo del amor.

¿CÓMO VER “PAVANA”?

, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “PAVANE”

REPARTO DE “PAVANA”

  • Go Ah-sung como Mi-jeong
  • Byun Yo-han como Yo-han
  • Moon Sang-min como Gyeong-rok
  • Jin Seo Jin
  • Lee Yi Dam
  • Seo Yi Ra
  • Han Yu Eun
  • Woo Jeong Won
Go Ah-sung interpreta a Mi-jeong y Moon Sang-min interpreta a Gyeong-rok en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)
Go Ah-sung interpreta a Mi-jeong y Moon Sang-min interpreta a Gyeong-rok en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “PAVANA”

“Pavana” es un drama romántico surcoreano tiene una duración de 113 minutos, es decir, 1 hora y 53 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “PAVANE”?

La fotografía principal de “Pavana”, producida por la compañía The Lamp y Plus M Entertainment, comenzó el 8 de mayo de 2024 y concluyó en agosto de 2024.

TAGS