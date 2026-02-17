“Pavana” es un drama romántico surcoreano de Netflix sigue a tres personas incapaces de abrirse emocionalmente, pero tras conocerse, se apoyan mutuamente y encuentran consuelo en la compañía del otro mientras exploran la conexión y la naturaleza del amor. ¿Quieres conocer más detalles de esta película dirigida y escrita por Lee Jong-pil? Esta es la fecha de estreno, lista de miembros del reparto y otros datos.

Ko A-sung, Byun Yo-han y Moon Sang-min encabezan el elenco, aportando calidez, humor y química a una historia de amor y amistad. Mientras que Jin Seo Jin, Lee Yi Dam, Seo Yi Ra, Han Yu Eun y Woo Jeong Won también son parte del reparto.

¿EN QUÉ SE BASA “PAVANA”?

“Pavane” se basa en la novela “Pavane for a Dead Princess” del autor Park Min-gyu, aclamado y criticado por sus ataques a lo que percibe como la falta de humor de la literatura coreana contemporánea. El libro fue publicado el 14 de octubre de 2014.

Byun Yo-han como Yo-han, Go Ah-sung como Mi-jeong y Moon Sang-min como Gyeong-rok en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “PAVANA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Pavane’ sigue a tres personas emocionalmente cerradas que poco a poco se convierten en un rayo de luz el uno para el otro, aprendiendo finalmente a afrontar la vida y el amor de nuevo. Go A-sung interpreta a Mi-jung, una vendedora de grandes almacenes que mantiene su mundo herméticamente cerrado, haciendo todo lo posible para evitar ser vista. Byun Yo-han se transforma en Yo-han, un hombre de espíritu libre que trabaja en el estacionamiento de la tienda.

Mientras que la estrella emergente Moon Sang-min se une al reparto como Gyeong-rok, quien desarrolla sentimientos por Mi-jung tras conocerla en su trabajo de medio tiempo. Con la química inédita del trío y el toque matizado característico del director Lee, la película promete ofrecer un retrato profundamente nuevo del amor.”

¿CÓMO VER “PAVANA”?

“Pavana” se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “PAVANE”

REPARTO DE “PAVANA”

Go Ah-sung como Mi-jeong

Byun Yo-han como Yo-han

Moon Sang-min como Gyeong-rok

Jin Seo Jin

Lee Yi Dam

Seo Yi Ra

Han Yu Eun

Woo Jeong Won

Go Ah-sung interpreta a Mi-jeong y Moon Sang-min interpreta a Gyeong-rok en el drama romántico coreano "Pavana" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “PAVANA”

“Pavana” es un drama romántico surcoreano tiene una duración de 113 minutos, es decir, 1 hora y 53 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “PAVANE”?

La fotografía principal de “Pavana”, producida por la compañía The Lamp y Plus M Entertainment, comenzó el 8 de mayo de 2024 y concluyó en agosto de 2024.