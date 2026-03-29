“Inthum” (en su idioma original: “휴민트” o “Humint”) es un thriller de espionaje dirigido por Ryoo Seung-wan que mezcla acción, política y tensión emocional a lo largo de su trama. Así, la película—que se estrenó primero en cines en febrero del 2026—por fin llega a Netflix, lo que la coloca como uno de los grandes lanzamientos asiáticos del año en la plataforma de streaming de la “N” roja. ¿Te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo ver el filme? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cinta está producida por Filmmaker R&K, el mismo equipo detrás de títulos como “Por encima de la ley” (2015) y “Las contrabandistas de Guncheon” (2023).

Además, forma parte de la trilogía extraoficial de “localizaciones en el extranjero” de su director, junto con “The Berlin File” (2013) y “Huida de Mogadiscio” (2021).

LA TRAMA DE “INTHUM”

La historia de “Inthum” se sitúa en Vladivostok, ciudad portuaria rusa cercana a la frontera con Corea del Norte, y arranca cuando un agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur sigue la pista de una red criminal que opera en la zona.

Su investigación lo lleva a cruzarse con un alto funcionario de la Seguridad del Estado de Corea del Norte, que—a su vez—está intentando resolver una serie de desapariciones vinculadas a rutas clandestinas y corrupción dentro del propio régimen.

Eventualmente, en medio de ambos, aparece Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), camarera de un restaurante norcoreano en Vladivostok que, bajo una apariencia cotidiana, se convierte en pieza clave como posible fuente para los dos bandos.

Entonces, mientras los servicios secretos compiten por controlarla, ella se ve forzada a decidir si guarda silencio para sobrevivir o arriesga todo al revelar la verdad.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “INTHUM”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “INTHUM”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Inthum”:

Jo In-sung como el jefe Cho , el agente del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano.

, el agente del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano. Park Jung-min como Park Geon , funcionario de Seguridad del Estado norcoreano.

, funcionario de Seguridad del Estado norcoreano. Park Hae-joon como Hwang Chi-seong , el cónsul general norcoreano envuelto en tramas ilícitas.

, el cónsul general norcoreano envuelto en tramas ilícitas. Shin Se-kyung como Chae Seon-hwa, la camarera e informante en el centro del conflicto.

Al reparto se suman nombres como: Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young, quienes completan el cuadro de agentes, criminales y figuras diplomáticas que mueven los hilos de la historia.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “INTHUM”?

La película “Inthum” se estrena el martes 31 de marzo del 2026 en Netflix, como un lanzamiento global.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Inthum", película dirigida por Ryoo Seung-wan que se desarrolla a lo largo de 119 minutos de metraje (Foto: Filmmaker R&K / Outer Lumen / Netflix)