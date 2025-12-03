Compartamos Banco presentó sus resultados financieros al cierre de tercer trimestre y logró una utilidad neta de S/ 169 millones, que representa un crecimiento anual de 155%.

Así, reportó una cartera de créditos que llegó a S/ 4,387 millones, mientras que en depósitos supera los S/ 3,000 millones.

“Estos resultados reflejan nuestro compromiso con la inclusión financiera y la capacidad de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, incluso en un entorno desafiante”, señaló Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco.

En ese sentido, César Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas de Compartamos Banco, señaló que Compartamos Banco atiende a más de un millón de clientes, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), lo que la sitúa como la institución con mayor participación en el segmento de microempresas.

“Estos resultados financieros se deben al compromiso y trabajo articulado entre los diferentes equipos de la organización con las áreas de negocios, eficiencias en las tasas de fondeo, mejora sostenida en la calidad de cartera reflejada en una reducción de los indicadores de morosidad y un mayor control de riesgo crediticio”, añadió Sanguineti.

Inclusión e innovación

La entidad bancaria celebra 33 años en el Perú, atendiendo a más de 1.4 millones de personas a través de 127 agencias ubicadas en 23 regiones del país.

Asimismo, la transformación digital es uno de los pilares del crecimiento. Actualmente, el 80% de las transacciones se realizan por los canales digitales.

BIM, la billetera digital respaldada por Compartamos Banco, cuenta con más de 1.6 millones de usuarios y registró 8 millones de transacciones en el último mes.

Además, Creditienda, marketplace en alianza con el banco, ofrece hoy más de 25,000 productos para emprendedores.

“Nuestra estrategia digital ha permitido optimizar procesos y ofrecer soluciones más ágiles y seguras. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también fortalece la sostenibilidad del negocio, permitiendo llegar a donde se encuentran nuestros clientes, ahorrándoles tiempo y sobre todo dinero”, puntualizó Peniche.

LEA TAMBIÉN Pagos en segundos y menores precios: la revolución de iniciación de pagos que busca el BCRP