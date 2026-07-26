¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

26 de julio del 2011. Hace 15 años

COLOMBIANA SURA TOMA CONTROL EN PERÚ DE AFP INTEGRA E ING FONDOS

Compró operaciones de ING en la región por US$ 3,760 mlls. Salió de carrera Interbank, entre otros grupos económicos. Desde octubre, Sura ejecutará agresivo plan de inversiones en mercado peruano. Tras meses de negociación, culminó la venta de los activos de ING en Latinoamérica. El Grupo Sura, que ya tiene presencia en el Perú, tendrá 25 millones de clientes en ocho países de la región.

EFEMERIDES. Sura ejecutará agresivo plan de inversiones en mercado peruano.

26 de julio del 2016. Hace 10 años

BOLSA GANA 50% Y BORRA PÉRDIDAS DE ÚLTIMOS DOS AÑOS

El valor de las acciones aumentó US$ 24,079 millones con respecto al cierre del 2015. La Bolsa de Valores de Lima cerró el 2014 y 2015 con retrocesos de 6.1% y 33.4%, respectivamente. Hoy vuelve a ilusionar a los inversionistas, aunque ha dejado de ser la más rentable del mundo para ocupar el segundo lugar. El renacer del mercado bursátil.

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26 de julio del 2021. Hace 5 años

EL 71% QUIERE MÁS CRÉDITOS E INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN

El 43% de encuestados respondió que el rol de Pedro Castillo debería ser negociar reformas parciales a Constitución. Una de las tareas pendientes que deberá atender el nuevo Gobierno es la reactivación económica. En este contexto, el 71% de peruanos considera que la nueva gestión debe priorizar disponer de créditos para la pequeña y mediana empresa (46%) y promover grandes proyectos de inversión (ejemplo: minería) (25%), según la última encuesta de Datum.