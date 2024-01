Creado principalmente para actuar en desastres o situaciones riesgosas, el robot humanoide Valkyrie cuenta con las capacidades para manipular elementos y, en el futuro, se espera que pueda funcionar de forma similar a los seres humanos.

Según Evan Laske, jefe adjunto del equipo de robots diestros del Centro Espacial Johnson de la NASA, la idea principal del robot Valkyrie nació en torno al DARPA Robotics Challenge, el cual se creó debido al desastre nuclear ocurrido en Fukushima, luego de que un maremoto azotara la ciudad japonesa en marzo del 2011.

La DARPA inició el concurso con el objetivo de que los proyectos buscaran una forma de evitar poner en riesgo vidas humanas para solucionar este tipo de desastres y usar en su lugar, la robótica.

Recordemos que, en Fukushima, muchos trabajadores de la planta nuclear tuvieron que quedarse y poner en riesgo su salud y sus vidas para evitar una explosión atómica similar a la de Chernobyl, ciudad de Ucrania que hasta el día de hoy es inhabitable debido a sus altos niveles de radiación.

Es aquí cuando el Centro Espacial Johnson presenta Valkyrie. Utilizando el nombre de las guerreras de la mitología nórdica, se trata de un robot de 188 centímetros de altura y 136 kilos de peso. Se trató, en un inicio, de un robot bastante robusto, pues estaba diseñado para abrir las válvulas de la central de Fukushima, pero esto cambió.

El equipo se concentró en modificar y mejorar las manos, centrándose en la durabilidad y fiabilidad. También reforzaron los tobillos y el sensor con el cual se maneja su capacidad de percepción.

¿Robots en misiones espaciales?

Laske explica, en el podcast “Houston we have a podcast”, que los robots humanoides podrían ahorrar mucho tiempo a los astronautas cuando realicen misiones espaciales. No solo podrían ser enviados para preparar la estación antes de la llegada de los astronautas, o para cuidarla y mantenerla en funcionamiento cuando estos se vayan; sino que también podrían realizar tareas básicas.

Los robots humanoides como Valkyrie podrían ocuparse, de las tareas logísticas que les quitan tiempo y no les permiten continuar con sus experimentos e investigaciones científicas. Los robots podrían monitorear el funcionamiento de la base y de sus motores, purificar el agua para el consumo humano, deshacerse de los residuos, entre otros.

Además de eso, también podrían encargarse de tareas que son demasiado peligrosas para los humanos, o de la manipulación de elementos químicos que podrían poner en riesgo su salud, pero que son necesarios para las investigaciones.

Sin embargo, aún existen problemas. Laske señala que uno de los principales es que, a pesar de su cuerpo humanoide, los robots carecen de algo fundamental: un cerebro. No cuentan con la capacidad de medir y elegir una de entre muchas opciones, lo cual podría ser un problema en la misión. Como solución a esto, se busca implementar la tecnología de Realidad Virtual (RV), la cual permitirá que el ser humano controle los movimientos del robot a distancia y pueda tomar las decisiones sin ponerse en riesgo.

Por otro lado, el jefe adjunto también declara que uno de sus principales focos es el desarrollo de la tecnología para los guantes o manos robóticas. Esto debido a que se trata de uno de los circuitos que más se utilizará, pues la principal función de estos robots es manipular elementos muy pesados o muy peligrosos para los humanos.

También se ha considerado que estos robots podrían utilizarse, cuando la tecnología llegue a ser económicamente asequible, en compañías, empresas o hasta en los mismos hogares. No solo eso, sino que la tecnología utilizada en las manos de estos humanoides también podría ser empleada para la elaboración de prótesis de manos, brazos o incluso piernas.

Valkyrie, hasta donde se ha trabajado al momento, puede durar hasta una hora, ya que cuenta con una batería de doble voltaje personalizada específicamente para este robot.

Y en cuanto a los sensores, cuenta con un sensor Carnegie Robotics Multisense SL y con múltiples cámaras localizadas en el torso que permitirán un mejor manejo del humanoide.

El Centro Espacial Johnson construyó la primera versión de Valkyrie en el 2013, y a partir de ahí comenzaron a formar alianzas con diversas empresas que contribuyeron en el diseño con el paso de los años. Por esto Laske señala que, dentro de unos años, Valkyrie podrá realizar las tareas peligrosas para las que fue concebida y podrá mantener movimientos más fluidos, como los del ser humano.