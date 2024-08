La obra tendrá un área total de 7,500 metros cuadrados y se implementará sobre los casi 25,000 metros cuadrados de espacio disponible que la universidad ha adquirido en los últimos años (entre casas y terrenos de la avenida Cruz del Sur, en Surco). El inmueble, que contará con dos auditorios, además de salas de reuniones y tres niveles de estacionamientos, estará listo para el 2027. “El diseño inicial está pensado para cinco pisos, pero, dependiendo de la licencia, podría ser más alto”, detalla Stuart. En tanto, la nueva biblioteca se inauguraría en diciembre del 2025.

La rectora aclara, además, que la Universidad de Lima no tiene en mente abrir sedes fuera de su actual zona de influencia, pues su plan de infraestructura permite que siga creciendo en el mismo lugar por 30 años más. Y, aunque por ahora no se defina qué se hará en el área libre, Stuart no descarta la creación de un instituto. “Es una idea que puede madurar con el tiempo, pero hoy estamos centrados en el crecimiento de nuevas carreras relacionadas con la ingeniería”, resalta.

Expectativas

Para este año, la Universidad de Lima proyecta cerrar con un crecimiento de 10% en el número de alumnos, buscando acercarse a los 29,000 en pregrado, los 500 en posgrado y los casi 4,000 en educación continua. Las matrículas son su principal fuente de ingresos, los cuales ascienden en total a unos S/ 500 millones al año.

Para el 2025, en tanto, se estima alcanzar los 30,000 alumnos en pregrado. Lo anterior estaría relacionado con el fortalecimiento de la propuesta educativa en ingeniería: se incorporarán dos nuevas carreras a dicha facultad, además de dos maestrías y un doctorado en esa misma rama. También se actualizará la malla curricular para incorporar big data, internet de las cosas e inteligencia artificial en ocho de las actuales 12 carreras profesionales.

Y, en cuanto a lo anterior, este mes —agosto— se tiene previsto inaugurar el primer smart factory del país, en el cual se invirtió US$ 2,7 millones. “Es un simulador muy bien equipado que permitirá a los alumnos conocer cómo trabajar en la industria 4.0″, explica Stuart. Junto con ello, la casa de estudios destinará S/ 69 millones durante los próximos cinco años para implementar nuevas tecnologías en sus laboratorios y aulas.

Otros S/ 12 millones al año seguirán cubriendo las 900 becas parciales y las diez becas integrales que se entregan a alumnos destacados. Para el 2030 el número de estas becas integrales pasaría a 30.

Con respecto a la rentabilidad, la rectora indica que, incluso con 92 universidades privadas funcionando en el país, su tasa de deserción es de 1% y la mora no ha pasado del 2%.

Consultada por la expectativa que genera el licenciamiento de universidades privadas que no pasaron los primeros procesos de evaluación de la Sunedu y la creación de más universidades públicas en el país, Stuart cuestiona si dichas entidades puedan ofrecer una mejor calidad educativa que favorezca el desarrollo del país.

Datos

Oferta: Patricia Stuart Alvarado señala que actualmente cuentan con 170 convenios internacionales; además de dobles grados con siete universidades del extranjero.

Ranking: El QS World University Rankings 2025 incluyó diez universidades del Perú, entre ellas, la Universidad de Lima.

