Ani Lu Torres y Débora Dongo-Soria S.

(G de Gestión) Las competencias digitales y los conocimientos interdisciplinarios serán claves como parte de la educación del futuro. Según el CEO de Laureate Perú, Christian Haeberle, esta será continua. “Ir a la universidad, obtener el título y no volver a estudiar no será posible”, sentencia. Pese al avance de la tecnología, la agrupación no prevé eliminar carreras de su parrilla. “Dado el tipo de programas que tenemos, no veo que alguno se interrumpa, aunque habrá modificaciones”, adelanta.