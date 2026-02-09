ComexPerú expresó su preocupación por la situación de EsSalud y del sistema nacional de salud, al advertir que las actuales deficiencias de gestión, atención y gobernanza han llevado a un punto crítico que afecta directamente a millones de asegurados. Para el gremio, la prioridad debe ser la salud y la atención digna del paciente, un objetivo que hoy —señala— el sistema no está en capacidad de garantizar.

De acuerdo con ComexPerú, EsSalud enfrenta problemas persistentes de ineficiencia e incluso riesgos recurrentes de corrupción, lo que se traduce en largas listas de espera, desabastecimiento y una atención que califican como ineficiente e inhumana. Esta realidad, añade, obliga a millones de asegurados a buscar servicios de salud fuera del sistema que ellos mismos financian a través del trabajo formal.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Cuatro de cada diez asegurados no busca atención médica cuando enferma o sufre un accidente. Y entre quienes sí lo hacen, la mayoría termina atendiéndose fuera de EsSalud. Como resultado, entre 2019 y 2024, los asegurados habrían asumido más de S/26,000 millones en gastos de atenciones y medicamentos no cubiertos por el seguro social.

El gremio recordó que EsSalud se financia, en gran medida, con los aportes vinculados al empleo formal del sector privado, canalizados a través de las empresas. En ese contexto, consideró indispensable fortalecer la gobernanza del Directorio, asegurando una participación más efectiva de quienes contribuyen al financiamiento del sistema, con el fin de alinear las decisiones a resultados concretos para el asegurado: mayor acceso, menores tiempos de espera, mejor calidad de atención y mayor transparencia.

Si bien EsSalud depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Comex Perú subrayó que el Ministerio de Salud (Minsa) debe reafirmar su rol rector dentro del Sistema Nacional de Salud y asumir un compromiso claro con la sostenibilidad de los servicios. Ello resulta especialmente relevante —señaló— en un contexto donde la complementariedad con el sector privado es clave para ampliar la capacidad de respuesta frente a la demanda de atención médica.

Uno de los ejes centrales de la propuesta del gremio es el intercambio prestacional, mecanismo que permitiría garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, independientemente de si la atención se brinda en un establecimiento público o privado. Para Comex Perú, este esquema debe consolidarse como una política pública, respaldada por la implementación de un fideicomiso que asegure pagos transparentes y previsibles a los prestadores, protegiendo la continuidad de los servicios y el derecho a la salud de los ciudadanos.

En esa línea, el gremio exhortó al Ejecutivo y a las autoridades competentes a impulsar una reorganización integral de EsSalud y del sistema nacional de salud, con medidas inmediatas y medibles. Entre ellas, planteó fortalecer la gobernanza del Directorio con reglas claras y rendición de cuentas; implementar una meritocracia real en las designaciones; garantizar el intercambio prestacional público-privado; reforzar programas como Farmacia Vecina y Padomi Delivery; ampliar el uso de asociaciones público-privadas; recuperar el primer nivel de atención para descongestionar hospitales; acelerar la digitalización de citas, historias clínicas y telemedicina; y sancionar de manera ejemplar los actos de corrupción.

Para Comex Perú, la solución no pasa por ajustes parciales. El sistema requiere una reforma de fondo, con gobernanza sólida, controles efectivos y un enfoque centrado en el asegurado. Los aportes de trabajadores y empleadores formales, concluyó, deben traducirse en un servicio de salud digno, oportuno y transparente.

Fiscalía de Lima Centro advierte posible comisión de delitos por falta de medicamentos en hospital Guillermo Almenara. Foto: Ministerio Público.

Fiscalía advierte riesgos legales por desabastecimiento en el Almenara

En paralelo a estas advertencias, el Ministerio Público puso la lupa sobre la situación del hospital Guillermo Almenara, tras denuncias por la falta de medicamentos que afectan a pacientes oncológicos asegurados. La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro realizó una diligencia en el establecimiento con el fin de verificar el nivel de desabastecimiento y prevenir eventuales delitos contra la salud pública.

La intervención, encabezada por el fiscal provincial Roldán Soto Salazar, incluyó un recorrido por áreas críticas como Farmacia, Emergencias, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). Según la Fiscalía, la carencia de medicamentos e insumos esenciales representa un serio riesgo para la atención de los usuarios y el funcionamiento de los servicios de salud .

Ante este escenario, el Ministerio Público exhortó a los directivos del hospital y a los funcionarios de EsSalud a adoptar medidas urgentes para la adquisición de los productos faltantes, a fin de evitar posibles responsabilidades por omisión de funciones. En la diligencia participaron también representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), de EsSalud y de la Dirección de Redes Integrales de Salud (Diris) Lima Sur del Minsa.