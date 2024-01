Los despachos de lencería peruana al exterior ascendieron a US$ 3 millones 889 mil entre enero y octubre del 2023 gracias a la demanda de sus 4 principales destinos: Chile, EE.UU., Bolivia y Colombia, que en conjunto agruparon el 97.5% del total, reportó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el acumulado de los 10 meses –informó el gremio–, registraron una caída de -34.2% en comparación al mismo periodo del 2022 (US$ 5 millones 908 mil), por los menores pedidos de sus mercados más importantes, en particular EE.UU.

Con el 54.3% de participación, Chile líderó el ranking al alcanzar los US$ 2 millones 111 mil, mostrando una ligera contracción de -1% respecto a similar periodo del 2022 (US$ 2 millones 129 mil).

En segundo lugar se ubicó EE.UU. con US$ 1 millón 480 mil, reflejando una variación negativa de -50.4% y una participación de 38.1%, seguido de lejos por Bolivia (US$ 122 mil 384) y Colombia (US$ 78 mil 664) con el 3.1% y 2% de representación, respectivamente. Otros fueron Ecuador, Argentina, Venezuela, Canadá, Guatemala y España, llegando a 15 países.

ADEX resaltó el incremento de 1,577% en los pedidos de España, que si bien concentró solo el 0.1% del total, muestra un potencial por el poder adquisitivo de su población, que busca prendas de alta calidad como las confeccionadas en Perú. Otra nación con un alza considerable fue Brasil con 121%.

Productos

La partida más exportada fue bragas de punto de algodón para damas (US$ 2 millones 898 mil) que constituyen el 74.5%. Experimentó un retroceso de -11.9% en relación al mismo periodo del 2022. Los sostenes, incluso de punto (US$ 731 mil 014) ocupan el segundo lugar con una caída de -25.5%.

Otras son bragas de punto de las demás materias textiles para mujeres, bragas de punto de fibras sintéticas o artificiales para damas, camisones y pijamas de punto de algodón para damas, saltos de cama, batas y artículos similares de punto de algodón para mujeres.

En la región

Según el informe ‘Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Lencería’ de Informes de Expertos, el mercado latinoamericano de lencería en el 2022 llegó a los US$ 3 mil 063 millones y se estima que registre una tasa de crecimiento anual del 4.3% entre el 2022-2027.

Se indicó que la demanda se fortalecerá durante el período de pronóstico debido a la innovación de los diseñadores de lencería en crear productos de moda con encajes, bordados, materiales lujosos y tonos diferentes pues los consumidores se inclinan más por el color, la tela y el estilo.

Uno de los factores que impulsa la venta de estos productos en América Latina es el aumento de los ingresos de las mujeres –mejoran su poder adquisitivo–, esto se observa principalmente en la población millennial.

El dato

La lencería es una categoría de ropa de mujer, que incluye ropa interior, fajas modeladoras y otras.