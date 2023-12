A raíz de la Navidad, la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex) informó que Estados Unidos y Canadá fueron los dos más importantes de los despachos de juguetes y juegos peruanos al sumar US$ 9 millones 717 mil entre enero y octubre del 2023.

De esta forma concentran el 61% de los envíos entre un total de 41 destinos. La partida más importante fue “los demás juguetes” que representan animales o seres no humanos con US$ 8 millones 081 mil, la cual representó el 83.2%.

Otras fueron “los demás modelos de juguetes” (US$ 886 mil 501), muñecas y muñecos incluso vestidos (US$ 256 mil 876), modelos reducidos para entretenimiento (US$ 230 mil 304), juguetes presentados en juegos (US$ 88 mil 402), rompecabezas (US$ 74 mil 164), entre otros.

Otros destinos

El principal comprador en el periodo ya mencionado fue EE.UU. con US$ 4 millones 330 mil, seguido por Canadá con US$ 1 millón 589 mil.

Completaron el top ten China (US$ 929 mil 567), Bolivia (US$ 363 mil 008), Chile (US$ 354 mil 945), Países Bajos (US$ 307 mil 627), Alemania (US$ 225 mil 487), Corea del Sur (US$ 208 mil 255), Panamá (US$ 207 mil 222) y Australia (US$ 202 mil 838).

Por su alta tasa de crecimiento, independientemente del valor FOB, resaltaron varios países ubicados en las 10 primeras posiciones, es el caso de Países Bajos (1,421.7%), Bolivia (557%), Panamá (295.3%), Chile (194.5%) y Alemania (181.4%), comentó Adex.

La asociación también recordó que en el 2022 (enero-diciembre), los despachos de estos productos presentaron un aumento de 17% al sumar US$ 12 millones 678 mil versus los US$ 10 millones 840 mil del 2021.

Millenials impulsan mercado

Según Mordor Intelligence, aseguró Adex, el mercado mundial de juguetes y juegos fue valorizado, a noviembre pasado, en US$ 261 mil 065 millones, y se proyecta que registre una tasa anual de incremento 10% en los próximos 5 años.

Asimismo, debido a la presencia de millennials y población de la Generación Z, el sector evoluciona de forma favorable. Los juguetes y juegos de gama media son los más vendidos y los juguetes deportivos y de exterior contribuyen con la mayor parte del mercado estudiado, seguidos por las muñecas.

Por otro lado, el lanzamiento de nuevas películas o dibujos animados impulsa aún más la comercialización de figuras de acción y accesorios, convirtiéndolas en el segmento de más rápido crecimiento. Por lo cual, las empresas agregan más juguetes a su oferta, de forma especial en la temporada navideña, cuando las ventas aumentan exponencialmente.

Un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex señala que las compañías están transformando la comercialización de sus productos mediante el lanzamiento de tiendas en línea y la venta minorista de juguetes y juegos a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Walmart Online y eBay.

“De igual manera, mejoran la comunicación con sus clientes en el ámbito digital, digitalizan sus servicios y fomentan la omnicanalidad en el proceso de compra y entrega de pedidos”, agregó la asociación en un comunicado de prensa.

Entre las principales empresas peruanas exportadoras están Colecciones y Diseños S.R.L., New Expo S.A.C., Niko International S.A.C., AE1 S.A., Naguska S.A., VLD International S.A.C., Tai Loy S.A., Top Handicraft S.A.C., Alpacas Inca S.A.C., Warmipura & Compañia S.A.C., entre otras.

