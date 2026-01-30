SH Sourcing se dedica a la producción de prendas de vestir. (Foto: SH Sourcing)
SH Sourcing se dedica a la producción de prendas de vestir. (Foto: SH Sourcing)
La empresa peruana , apalancado en sus exportaciones, donde mira ingresar a Inglaterra este año. La firma elabora prendas de tejido de punto y plano, lo cual le permite.

El gerente general de la empresa, Isamy Saito sostuvo que si bien hasta el año pasado Estados Unidos fue su principal mercado, Europa viene ganando protagonismo y se perfila como el líder. Actualmente, la firma también realiza envíos a Países Bajos, Canadá y hace poco sumó a China.

En el ámbito local, SH Sourcing trabaja con un retail; sin embargo, su estrategia apunta a concentrarse exclusivamente en exportaciones. “Los mercados externos son más dinámicos y nos permiten enfocarnos en nuestro verdadero diferencial: trabajar de la mano con el cliente en el desarrollo del producto. El valor agregado no es solo atender los pedidos, es enfocarnos en la calidad de cada prenda. No escatimamos tiempo ni costos en el control de calidad”, manifestó Saito a la .

Gerente general SH Sourcing, Isamy Saito Torres.
Pedidos en aumento

Como parte de su estrategia comercial, SH Sourcing apuesta por el desarrollo integral de sus clientes desde etapas iniciales. “Tengo un comprador del sector deportivo, especializado en indumentaria de golf, que empezó con pedidos de entre 20 y 30 unidades; hoy maneja alrededor de 200 unidades por color, con tres colores por estilo y entre seis y siete estilos por temporada”, refirió.

Otro caso es el de una marca estadounidense, cuya demanda era de menos de 70 unidades por estilo y ahora piden alrededor de 2,000 unidades.

“El objetivo es vender más y hacerlo bien, de modo que los clientes se sientan satisfechos y se consolide una alianza sólida. A partir de esa base, buscamos dar el siguiente paso”, indicó el representante.

