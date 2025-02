La era de los agentes de inteligencia artificial (IA) ya está aquí, y con ella surge una nueva dinámica empresarial centrada en los mercados de agentes. Según Gigi Levy-Weiss en su artículo The Next 10 Years Will Be About the AI Agent Economy, los próximos diez años se verá una transformación radical en cómo las empresas adoptan y utilizan estos agentes. Este artículo continúa la discusión de mi artículo anterior sobre agentes IA y explora cómo el surgimiento de marketplaces de agentes de IA podría reorganizar la economía digital, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Tradicionalmente, la IA generativa ha dominado el mercado al facilitar la creación de contenido. Sin embargo, los agentes de IA llevan esta capacidad más allá, al razonar, planificar y actuar de manera autónoma. Esto introduce una nueva forma de interacción empresarial: en lugar de adquirir software, las empresas podrán contratar servicios de agentes de IA especializados.

Levy-Weiss explica que los marketplaces de agentes de IA serán el modelo dominante de interacción en los próximos años. Los agentes no reemplazarán el software, sino que lo transformarán en una red de servicios accesibles bajo demanda. Esto cambiará la forma en que las empresas, especialmente las pymes, acceden a tecnología avanzada y optimizan sus operaciones.

Al igual que ocurrió con el software, los agentes de IA se posicionarán con dos enfoques clave:

1. Estrategia horizontal: Agentes de IA diseñados para tareas generales como contabilidad, marketing o ventas, que pueden aplicarse en diversas industrias. Su fortaleza radica en la escalabilidad y accesibilidad para empresas de todos los tamaños.

2. Estrategia vertical: Agentes altamente especializados que brindan soluciones personalizadas para industrias específicas, como análisis de datos financieros o diagnósticos médicos. Este enfoque tiende a atraer a grandes empresas con presupuestos más elevados.

El mercado de agentes de IA ya está ganando tracción. Un ejemplo es la startup Enso que está consolidando marketplaces donde pymes pueden contratar agentes para escribir en LinkedIn, diseñar contenido para Instagram o generar leads. Con más de 300 microagentes ya disponibles y miles en desarrollo, este ecosistema muestra un claro camino hacia la adopción masiva.

La adopción de agentes de IA en Perú y América Latina dependerá en gran medida de la adaptación de estos sistemas a las condiciones y procesos locales. Aunque los mercados más desarrollados siguen siendo los más atractivos para la creación de startups en este sector, ya están surgiendo iniciativas en la región.

En Perú, recientemente han surgido startups que trabajan con agentes de IA en distintos enfoques. Por ejemplo, una startup está desarrollando un agente de IA vertical especializado en el sector salud, optimizando procesos de seguimiento de pacientes, compra de insumos y registro de consultas. Otra empresa ha apostado por una estrategia horizontal, creando agentes de IA enfocados en reducir la tasa pérdida de clientes en empresas tecnológicas, estos agentes predicen, previenen y ejecutan acciones de retención de manera autónoma.

La proliferación de agentes de IA también traerá consigo cambios significativos en el mercado laboral, afectando diversas industrias y tipos de empleo. Entre las posiciones más vulnerables se encuentran:

Atención al cliente: asistentes virtuales podrán gestionar consultas y soporte técnico sin intervención humana.

Tareas administrativas y contables: Agentes de IA podrán manejar facturación, contabilidad básica y procesamiento de datos de manera más eficiente.

Marketing y generación de contenido: La IA ya está automatizando la creación de textos publicitarios, posts en redes sociales y análisis de tendencias.

Análisis de datos y reportes: Herramientas de IA pueden interpretar grandes volúmenes de información y generar informes detallados en segundos.

Para mitigar el impacto del desplazamiento laboral, es crucial implementar estrategias de reentrenamiento y reubicación laboral. Los agentes de IA no significan el fin del empleo humano, sino una transformación de los roles laborales. La clave estará en la adaptación y en la generación de nuevas oportunidades laborales en un mundo cada vez más automatizado.

Los próximos diez años marcarán la consolidación de la economía de los agentes de IA, con marketplaces emergiendo como el epicentro de esta revolución. Para las PYMEs, esto significa acceso sin precedentes a servicios avanzados, mientras que para las empresas tecnológicas, representa una oportunidad de capitalizar el cambio en la forma en que se consumen soluciones digitales.

Las organizaciones que comprendan y adopten estos modelos temprano tendrán una ventaja competitiva en el nuevo panorama de la IA. En este contexto, la cuestión ya no es si los agentes de IA transformarán la economía empresarial, sino cuán rápido sucederá y quiénes liderarán el cambio.

SOBRE EL AUTOR José Deustua