El escenario mundial post pandemia nos mostró una consolidación de la industria fintech. Ahora hay actores con “soluciones escalables” que apuestan por una oferta múltiple de servicios financieros, en lugar de fintech pequeñas con “soluciones de nicho”. En Perú, hubo un crecimiento de fintech extranjeras, representando éstas casi la mitad del mercado, según el último Radar de Finnovista 2024 (en colaboración con Mastercard y Galileo).

Estos grandes jugadores tecnológicos proyectan una tendencia clara: ahora buscan licencias de servicios múltiples como un banco y acceder a otros mercados. ¿Y por qué? Porque la captación de ahorros les permite un fondeo menos oneroso y, a la vez, ofrecer un abanico de productos, mejorando la experiencia y la confianza de sus usuarios. Son bancos pero digitales, esto es, empresas con licencia para captar depósitos y brindar préstamos y otros servicios financieros.

En Perú, ya sabemos que, por ejemplo, la británica Revolut anunció su interés de solicitar una licencia. Y no sería la única. Por lo menos dos fintech globales exploran ser bancos digitales, observándose este año un interés antes no visto. Son compañías que se expanden a países grandes y, en ese camino, buscan también países con baja inclusión financiera para seguir creciendo.

Hace unos años nos preguntábamos si estas fintech estaban preparadas para operar como verdaderos bancos digitales. Hoy vemos que sí. Por ejemplo, Revolut tiene licencias en Europa, Brasil y México y 50 millones de clientes; la argentina Ualá, es un banco digital en su país, en Colombia y México tiene más de 8 millones de usuarios. Asimismo, la brasileña Nubank, tiene más de 110 millones de clientes y licencias bancarias en Brasil, México y Colombia, con una valoración de US$ 52 mil millones y cotiza en la bolsa de Nueva York. Y la argentina Mercado Pago presente en toda Latinoamérica, con 56.2 millones de usuarios en el mundo, con licencia en su país y busca ser un banco digital en México.

En Perú, si bien nuestra regulación les permite aplicar a una licencia de banco digital, cabe preguntar ¿los requisitos administrativos están adaptados a una entidad 100% digital con una estructura de fondeo particular, accionistas que no son banqueros tradicionales, matrices no sujetas a las mismas reglas de supervisión de Perú pero que adoptan Basilea, y esquemas de consolidación en construcción? No es la primera vez que estos gigantes tecnológicos quieren entrar a Perú. Lamentablemente, la experiencia previa no fue positiva.

La nueva situación genera la oportunidad al Perú de brindar señales claras de ser un país abierto a la innovación y a la competencia, con una regulación proporcional al riesgo y que cautela la protección del ahorro y ciberseguridad, con rigurosas exigencias de solvencia acordes a la experiencia comparada.

Considerando que estos actores ya tienen licencias de bancos digitales en más de un país de Latinoamérica, es importante no desaprovechar la nueva oportunidad de lograr una mayor inclusión financiera y digitalización, ambos objetivos muy necesarios para nuestro país.

SOBRE EL AUTOR Ljubica Vodanovic

