Rodrigo Ortega, cofundador de Bord, señaló que la meta de la empresa para este año, a nivel global y considerando su cobertura en toda Latinoamérica, es alcanzar ingresos por US$ 30 millones . En ese contexto, Perú se ha consolidado como el sexto mercado más relevante dentro de su modelo de operación.

Bord se define como una plataforma orientada a empresas distribuidas en América Latina tales como compañías tecnológicas con equipos de trabajo en varios países. Su foco está en fintechs, empresas de software, SaaS (empresas que ofrecen software bajo suscripción) y firmas de staff augmentation (reclutamiento) que operan bajo esquemas remotos, híbridos o mixtos, y que cuentan con colaboradores en dos o más países de la región.

“El valor que ofrecemos está en la eficiencia operativa”, explicó a Gestión. A través de su plataforma, las empresas pueden centralizar la provisión y gestión de equipos tecnológicos —como laptops y periféricos— sin tener que relacionarse con múltiples proveedores, contratos, facturas o líneas de crédito en cada país. Actualmente, más de 200 empresas utilizan los servicios de Bord en la región .

Mediante su marketplace, los clientes seleccionan el país de incorporación del colaborador y envían directamente el equipo necesario para trabajar. Además, la compañía ofrece servicios de configuración avanzada para organizaciones de mayor tamaño, de modo que los dispositivos llegan listos para usarse, con software instalado, políticas de seguridad, controles de acceso y sistemas de gestión previamente configurados.

LEA TAMBIÉN De molinos a celdas: esta startup peruana apuesta por energía eólica para viviendas

Otro pilar de su propuesta es la logística inversa. Cuando un colaborador deja la empresa, Bord se encarga de recuperar el equipo en cualquier ciudad del país, trasladarlo a sus bodegas locales, limpiarlo, reformatearlo y dejarlo disponible para su reasignación. A ello se suman servicios técnicos como mantenimiento, reparaciones y reconfiguración.

Tras la fusión con OnePoint, Bord amplió su cobertura a toda Latinoamérica, aunque su estrategia no apunta a una expansión global indiscriminada. “Queremos consolidarnos en la región, fortalecer nuestra infraestructura local y convertirnos en el referente en gestión de activos tecnológicos en América Latina”, señaló.

Solo en 2025, la compañía equipó a más de 500 colaboradores en Perú para empresas extranjeras. Foto: Andina

El foco en Perú

Ortega recordó que, a inicios de 2025, la compañía se planteó como meta alcanzar US$ 15 millones en facturación, un objetivo que calificó de ambicioso. Sin embargo, el año cerró por encima de los US$ 16 millones, superando lo previsto y reforzando su proyección de llegar a los US$ 30 millones en 2026.

En el caso de Perú, si bien Bord cuenta todavía con una o dos empresas peruanas como clientes directos, el país se ha vuelto relevante porque muchas compañías extranjeras están equipando a sus colaboradores locales a través de la plataforma. “Que Perú sea nuestro quinto país significa que nuestros clientes están contratando y equipando talento en Perú”, precisó.

Según Ortega, antes de contar con una solución como Bord, muchas empresas optaban por concentrar sus contrataciones en mercados como México, Colombia o Argentina debido a la complejidad logística de otros países. “Con nosotros les abrimos la puerta para operar en más países sin preocuparse por la logística, que termina siendo un dolor para IT, recursos humanos, legal y finanzas”, indicó.

Actualmente, los principales mercados de la compañía son México, Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica, seguidos por Perú, Uruguay y Chile. Hace dos años, Perú ocupaba el décimo lugar dentro de esta lista. “Eso refleja que nuestros clientes —de México, Argentina, Estados Unidos, Colombia y algunos países de Europa— están comenzando a contratar más talento en Perú”, remarcó.

Solo en 2025, Bord equipó a más de 500 colaboradores en el país, principalmente para empresas de México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa . “Con ello más de 500 empleados en Perú recibieron sus laptops ese año”, detalló.

LEA TAMBIÉN Startups en Perú afinan su hoja de ruta: expansión regional e inversiones en 2026

De cara a 2026, la compañía busca reforzar su presencia comercial en Brasil y, en paralelo, potenciar mercados como Perú y Chile. En el caso peruano, el objetivo es pasar de tener apenas un par de clientes locales a entre 10 y 15 empresas peruanas que utilicen la plataforma .

“El ecosistema tecnológico peruano está creciendo y queremos acompañar ese proceso desde etapas tempranas. Hoy pueden no ser unicornios ni grandes empresas, pero buscamos crecer con ellos y convertirnos en su aliado estratégico en la gestión de toda su flota de IT cuando escalen y se vuelvan más globales”, señaló.

Rodrigo Ortega, cofundador de Bord, proyecta que Perú aporte el 5% de los ingresos globales de la compañía en 2026. Foto: Bord

Lo que facturará Perú

Respecto a la proyección de ingresos para 2026, el cofundador indicó que la meta global es alcanzar los US$ 30 millones, de los cuales esperan que Perú aporte alrededor del 5%, es decir, cerca de US$ 1.5 millones .

Además del crecimiento de clientes locales, Perú ha ganado relevancia como destino de talento para empresas extranjeras. Ortega mencionó que, en los últimos años, el país escaló posiciones dentro de los mercados donde opera Bord, pasando del puesto 12 a ubicarse entre los principales. “Estamos viendo que cada vez más empresas tecnológicas contratan talento en Perú. Hay compañías más grandes que están creciendo, buscando colaboradores locales y consolidando operaciones en el país”, dijo.

LEA TAMBIÉN Fintech peruana Monnet compra la chilena ETPay: esta es su nueva fase de expansión regional

En cuanto al perfil de las empresas que están llegando o expandiéndose en Perú, detalló que se trata principalmente de startups y scaleups tecnológicas, especialmente fintechs, compañías SaaS y empresas vinculadas al desarrollo de software, consultoría IT y modelos de staff augmentation. Este patrón no es exclusivo del mercado peruano, sino que se repite en toda la región.

Sobre los planes de crecimiento corporativo, acotó que Bord es actualmente una empresa rentable y autosostenible, que no ha requerido capital de riesgo para operar. No obstante, la compañía evalúa la posibilidad de levantar una ronda de inversión hacia fines de 2026, con el objetivo de fortalecer su operación y, especialmente, su producto tecnológico .

Por ahora, la estrategia no contempla una expansión fuera de América Latina. “Todavía hay mucho potencial en la región”, afirmó. En cambio, la empresa busca profundizar su presencia en mercados como Brasil —donde ya tiene una fuerte operación, pero pocos clientes locales— y seguir fortaleciendo países como Perú y Chile.

LEA TAMBIÉN Nueve startups que revolucionan la salud, agro y energía