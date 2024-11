El último sábado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, firmó un acuerdo con la empresa ferroviaria californiana Caltrain (Estados Unidos) para recibir la donación de 90 coches galería de 2 pisos con cabina y remolque y 19 locomotoras, con repuestos en general, que serán utilizados para cubrir la ruta Chosica-Lima.

La ceremonia de donación se llevó a cabo en la antigua estación de Monserrate y contó con la asistencia del secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, quien participó en el foro APEC.

Esta noticia generó diversas críticas debido a que el municipio capitalino desembolsaría alrededor de US$ 24 millones para traer al Perú estas máquinas. También se cuestionó la antigüedad de estos trenes y que serían contaminantes.

Al respecto, López Aliaga defendió la donación de estos trenes por parte de EE.UU., al asegurar que las unidades están en perfectas condiciones y negó que estas sean contaminantes, tal como señalan los críticos.

“Los trenes están funcionando en California. No estoy trayendo chatarra, son trenes que están trabajando, tienen aire acondicionado, son de acero inoxidable, tienen baños, tienen una calidad tipo California porque ese tren; por ejemplo, al tener una vía ya construida se va hasta Chosica o puede ir hasta (puente) Ricardo Palma, más rápido y barato. Es ecológico porque tiene un estándar internacional, de calidad”, aseveró durante una actividad con las ollas comunes en la Plaza de Armas.

El burgomaestre de Lima insistió en que estas unidades permitirán a los usuarios que se puedan trasladar desde Chosica hasta el Callao de una forma más rápida, económica y ecológica.

Defiende pago de US$ 24 millones

En otro momento, el líder de Renovación Popular (RP) defendió el pago de US$ 24 millones que realizará el municipio para traer las locomotoras al país.

En ese sentido, recalcó que el dinero que se desembolsará corresponde únicamente a costos de traslado de la maquinaria, por lo que no se gastará en otras cosas.

“Son más de 20 locomotoras, son más de 100 unidades. Eso tiene un costo, tampoco voy a ser tan fresco de decir: págame todo, págame hasta el flete para traerlo a Lima. No pues”, enfatizó.

Finalmente, López Aliaga reiteró que la inversión que está realizando la Municipalidad de Lima es mínima para lo que se ha conseguido.

“Bastante hacen los ‘gringos’ con donar más de US$ 1,000 millones, porque eso vale. Si la Municipalidad de Lima lo hiciera tendría que poner los US$ 1,000 millones que no tenemos, más cuatro años de espera y acero inoxidable que ya no se hace. Estamos trayendo una maquinaria que, en Estados Unidos, cuando agradecí al secretario de Estado, muchos cuestionaron. Los estadounidenses, en las redes sociales, están diciendo por qué donaron a Perú, eso debe quedarse en el país”, acotó.

