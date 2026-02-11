El próximo gobierno recibirá una economía estable, pero con grandes desafíos en empleo y calidad de vida. (Foto: Andina)
El próximo gobierno recibirá una economía estable, pero con grandes desafíos en empleo y calidad de vida. (Foto: Andina)
El Perú, en varias etapas de la historia, ha sido una de las economías estrella de América Latina. Hoy, , su ritmo de crecimiento se parece cada vez más al promedio regional. El reto es claro: recuperar para que las cifras se traduzcan en un progreso real de la población.

Así lo detectó Hugo Santa María, socio y economista jefe de APOYO Consultoría, durante el evento denominado “Panorama 2026: Perspectivas Políticas, Económicas y Empresariales”, a cargo de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.

Destrabar y crecer

El especialista señaló que Perú tiene estabilidad macroeconómica, pero ya no alcanza para estar en el podio.

“Si bien estamos creciendo bien, vean lo que ha pasado con el crecimiento peruano comparado con la América Latina. Antes éramos la estrella, el país de moda. Hoy cada vez nos estamos pareciendo más al promedio regional. , pero hemos perdido esa velocidad de crecimiento que nos permitía antes tener mejoras más tangibles en calidad de vida”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que el país no puede continuar bajo una estabilidad sin transformación.

“Creo que ese es el gran reto para el gobierno, para los peruanos, para el próximo quinquenio: ¿cómo hacemos para pasar de la solidez al avance? ¿Cómo nos mentalizamos que ? El PBI puede estar muy bien, los números macro también, pero si no vivimos mejor, eso sirve de poco".

¿Exceso de resiliencia?

Santa María resaltó que el Perú registra una economía más estable que hace algunos años, . Pero estabilidad no es lo mismo que progreso. Incluso estableció una semejanza con el país del sur.

“La economía está en un buen momento. Entramos al año electoral con mucho mejor pie que con el que entramos en 2021. Estamos avanzando en la dirección correcta, pero todavía estamos lejos de estar en donde queremos estar. Si uno ve cifras de pobreza, todavía somos un país más pobre que en la prepandemia. Si nos comparamos con nuestros amigos chilenos, por el sitio en donde estamos, el ingreso per cápita del Perú es la mitad del que tiene Chile hoy”.

Agregó: “Al ritmo que crecemos hoy, nos vamos a demorar muchísimos años en llegar al ingreso promedio por habitante que Chile tiene”.

Utilizó, en esa línea, otra metáfora para argumentar la tendencia: “Perú tiene una economía sólida. Es como una empresa que tiene todos los ratios financieros bien, pero que no crece lo suficiente”.

El economista colocó sobre la mesa le término resiliencia: el reto no es solo soportar tiempos difíciles, sino avanzar. “La palabra resiliencia ya es medio antipática”, acotó.

En su discurso también identificó que el cada vez tiene menos control.

“El MEF pasa por un aparato estatal, que hoy yo creo que es el gran reto de Perú, porque está prácticamente colapsado y se está volviendo algo totalmente disfuncional. Tenemos un Estado indiferente, indolente y que no entrega los servicios que los ciudadanos merecemos recibir”, concluyó.

