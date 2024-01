La canadiense Condor Resources y su subsidiaria peruana suscribieron un acuerdo de opción y empresa conjunta (joint venture) en su proyecto de cobre y oro Cobreorco (Apurímac) con Teck Perú, filial de Teck Resources Limited. Así, esta última seguiría ampliando su portafolio de activos en el país, donde ya tiene participaciones en las también cupríferas Antamina (Áncash) y Zafranal (Arequipa).

En virtud del acuerdo, Teck tiene una primera opción para obtener el 55% en el referido proyecto en tres años, completando gastos de exploración por US$ 4 millones y realizando pagos en efectivo por un total de US$ 500,000 dólares. Al firmar el contrato, se efectuó un pago inicial en efectivo de US$ 80,000.

Una vez que se obtengan los permisos y aprobaciones necesarias para comenzar un programa de perforación, empezará a correr el mencionado plazo de tres años.

Prevén holding para Cobreorco

Al ejercer la primera opción, las empresas canadienses tienen la intención de formar un holding exclusivo propietario de las concesiones de Cobreorco. Posteriormente, Teck tiene una segunda opción para aumentar su participación al 75% durante los próximos tres años.

Para llegar a ese porcentaje, la compañía deberá ejecutar otros US$ 6 millones en gastos de exploración y realizar pagos adicionales en efectivo por 600.000 dólares.

En Perú, la canadiense Teck Resources tiene una participación de 22.5% en Antamina, el segundo productor de cobre peruano en el cual BHP, Glencore y Mitsubishi Corporation también tienen acciones. Asimismo, la empresa participa junto con Mitsubishi Materials en el proyecto de cobre Zafranal, cuya construcción se iniciaría a principios del 2025.

El proyecto Cobreorco

En junio de 2023, Condor Exploration Perú solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) el permiso ambiental primario requerido para iniciar un programa de perforación en Cobreorco. Dicho instrumento (Declaración de Impacto Ambiental) busca la aprobación de hasta 40 plataformas de perforación en un área de 4 kilómetros cuadrados (km2).

Cobreorco se extiende por 50 km2 y fue adquirido mediante participación, está libre de regalías y es 100% propiedad de Condor. En la zona, numerosos yacimientos de cobre y oro relacionados con pórfidos y skarn están expuestos en afloramientos.

“Los estudios geofísicos realizados respaldan el potencial de descubrimiento de pórfidos (rocas) de cobre y oro y depósitos relacionados con skarn dentro del área principal de interés de dos km2″, explicó la empresa.

La presencia de Condor Resources

Condor Resources es un explorador activo centrado exclusivamente en Perú. El objetivo de la empresa es avanzar en el desarrollo de su cartera de proyectos hacia el descubrimiento de un importante nuevo depósito de metales preciosos o metales básicos en el país.

Las actividades de adquisición y exploración del proyecto son administradas por el equipo de exploración de la compañía, con sede en Lima. En Perú, la empresa tiene un total de 12 proyectos en solitario y en joint venture, incluyendo la iniciativa de oro y plata Soledad (Áncash).

