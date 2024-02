Teck Perú, filial de la transnacional canadienses Teck Resources Limited, tiene en la mira el potencial minero de la región de Huancavelica. En ese sentido, la empresa presentó una solicitud para obtener una concesión de 1,000 hectáreas (ha) en total en dicho departamento, ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

En específico, el primer pedido apunta a una extensión de 300 hectáreas en un sector del distrito de Lircay; y el segundo, de 700 hectáreas en la misma jurisdicción y en el distrito de Pilpichaca, ambos en la provincia de Angaraes. Dichas solicitudes son el paso inicial para comenzar las labores hacia una futura exploración y explotación de los recursos minerales en las áreas solicitada.

La empresa ya tiene experiencia en exploración minera sobre el territorio nacional, ya que es dueña del proyecto de cobre Zafranal, (Arequipa) y tiene una participación de 22.5% en Antamina (Áncash). A lo que se suma que, a inicios de año, suscribió un acuerdo de opción y empresa conjunta con la canadiense Condor Resources para el proyecto de cobre y oro Cobreorco (Apurímac).

En virtud del acuerdo, Teck tiene una primera opción para obtener el 55% en el referido proyecto en tres años, completando gastos de exploración por US$ 4 millones y realizando pagos en efectivo por un total de US$ 500,000 dólares. Al firmar el contrato, se efectuó un pago inicial en efectivo de US$ 80,000.

Lo que se espera para Zafranal

En mayo de 2023, el Estado aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) de la iniciativa cuprífera, tras ello su gerente general Mario Baeza, adelantó a Gestión -en setiembre 2023- que se tendría que realizar la actualización del costo del proyecto, que iba a demandar US$ 1,263 millones en su construcción.

A la par mencionó que irán a buscar la obtención de los derechos superficiales pendientes en el acceso principal, campo de pozos y zona requerida para la línea eléctrica de 220 KV. Asimismo, detalló que iniciará el estudio de ingeniería de detalle.

También espera firmar el contrato para almacenar concentrados en el puerto de Matarani y obtener permisos de construcción este año. La meta está puesta en iniciar la edificiación del proyecto a inicios de 2025 y empezar a producir en 2028.