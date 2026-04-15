El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remitió al Congreso un proyecto de ley que pone fin a la jornada laboral semanal de seis días con solo un descanso, y busca fijar una de cinco.

La propuesta fue enviada con carácter de urgencia al Congreso para acelerar su tramitación, dado que se pretende establecer “un país más justo”.

El mandatario —que atraviesa su cuarto mandato no consecutivo— apuesta por la reducción de la jornada laboral a 5 días y con dos de descanso a pedido de sectores populares y sindicatos.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales puede elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7 % anual. Foto: referencial / Adobe Stock

Desde la Confederación Nacional de la Industria señalan que esta propuesta es preocupante y que, pese a ser un reclamo “legítimo y necesario”, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales puede elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7 % anual.

A criterio del presidente, los avances de la tecnología y aumentos de la productividad tienen que reflejarse en más tiempo de descanso y ocio para la población.

Además, Lula da Silva enfatiza que la disminución de las horas de trabajo no deberá afectar el salario de los empleados. Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados, recordó que ya hay una iniciativa similar, pero al tratarse de un proyecto de urgencia, el Legislativo tiene que debatir y votarlo en un plazo de hasta 45 días.

Con información de EFE.