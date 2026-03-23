Mastercard se vio envuelta en la controversia porque era la red de las tarjetas emitidas por la empresa fintech del Banco Master, Will Financeira SA, según fuentes familiarizadas con el asunto. Mastercard está ahora solicitando el reembolso de esos fondos al liquidador designado por el banco central, según dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Los titulares de tarjetas de Will Bank tenían hasta 5,000 millones de reales (US$ 954 millones) en cargos pendientes en las tarjetas de la fintech cuando la entidad crediticia quebró, según las fuentes. Mastercard acabó liquidando aproximadamente la mitad de esa cantidad, es decir, el importe acumulado en los primeros 30 días tras la liquidación de Banco Master, según dos de las fuentes.

Mastercard ya ha enviado los pagos que le exige la normativa vigente, en su mayoría con recursos propios, y ahora está a la espera de que el liquidador transfiera el dinero pagado por los clientes de Will Bank, según indicó la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico, sin hacer más comentarios. Un representante del banco central, que nombró al liquidador de Will Bank, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El impacto para Mastercard fue una parte relativamente pequeña de las consecuencias generales de la quiebra de Banco Master. Banco Master, que en su momento fue una empresa de gran éxito en el sector financiero brasileño, quebró en noviembre en medio de acusaciones de fraude, y su antiguo director ejecutivo y accionista, Daniel Vorcaro, ha llegado a un acuerdo de cooperación con las autoridades brasileñas tras ser detenido en dos ocasiones.

Para ayudar a compensar parte de sus costos, Mastercard también puede acceder a los activos que la fintech ofreció como garantía, incluidas acciones de Banco de Brasilia SA y Westwing Comercio Varejista SA, dos empresas relacionadas con Banco Master.

Algunas de las acciones que recibió en BRB, como se conoce al Banco de Brasilia, ya se han vendido, según una persona familiarizada con el asunto. Mastercard recibió el 6.9% del capital social de la entidad crediticia, que enfrenta dudas sobre sus finanzas debido a los negocios que llevó a cabo con Banco Master.

Will Bank fue adquirido por Banco Master en 2024 y tenía un negocio de tarjetas de crédito dirigido a brasileños de bajos ingresos.

En los meses previos a su quiebra, Mastercard había comenzado a limitar la actividad de la fintech en su red y, finalmente, bloqueó a Will Bank de sus sistemas en enero debido a la falta de garantías, según una de las personas familiarizadas con el asunto. La fintech fue liquidada al día siguiente.

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En las semanas posteriores, los adquirentes comerciales de Brasil —las entidades que utilizan los minoristas para procesar los pagos— han argumentado que Mastercard debería hacerse responsable de más de los primeros 30 días de saldos impagados, según algunas de las personas familiarizadas con el asunto.

Una nueva norma del banco central aclara qué entidad se encarga de las garantías que ofrecen las redes de tarjetas de crédito en caso de que un prestamista incumpla sus obligaciones. Pero los ejecutivos de Mastercard han argumentado que aún no debería estar sujeta a la nueva normativa porque las empresas tienen hasta mayo para adoptarla, según una de las personas familiarizadas con el asunto.