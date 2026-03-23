The Banco Master headquarters in Sao Paulo. Photographer: Victor Moriyama/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Mastercard Inc. se vio obligada a asumir una factura multimillonaria después de que la quiebra del Banco Master SA de Brasil la dejara en la obligación de pagar a los comercios que procesaban los pagos de los titulares de tarjetas a través de la empresa fintech de dicha entidad.

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