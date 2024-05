Jessica Rodríguez, CEO de Anntarah, contó que la llegada de la pandemia fue una etapa muy dura para el sector al golpear fuertemente a las empresas textiles. Reflejo de ello es que de las 19 tiendas que tenían antes de pandemia, pasaron a quedarse solo con 11, dejando de operar los establecimientos que estaban orientados hacia los turistas.

“Redujimos la cantidad de tiendas durante la época de la covid y cerramos los enfocados al mercado turístico porque ya no venía ese público. Para este año la perspectiva es buena, los años de pandemia nos ayudaron para organizarnos y ser mucho más eficientes con el trabajo que hacemos en Anntarah”, comentó la empresaria a Gestión en el marco del lanzamiento del Perú Moda Deco & Alpaca Fiesta a realizarse del 21 al 26 de octubre en Arequipa.

Plan 2024

De acuerdo a Rodríguez, en el 2023 lograron recuperar sus niveles de ingresos observadas en el 2019 y ante ello retomaron la inauguración de nuevos locales. Así, el año pasado abrieron en el Jockey Plaza su tienda número 12, lo cual le permitió cerrar el ejercicio con un crecimiento en sus ventas de un dígito, mientras que para este 2024 la perspectiva es continuar con este avance sólido.

En ese sentido, la CEO de Anntarah afirmó que al ser una empresa sólida, rentable y que apuesta por una línea de moda muy particular que pone en valor la alpaca peruana, la consigna para este año es abrir más puntos de venta de sus prendas para ganar un mayor posicionamiento de su marca. De este modo, apuntan a cerrar el año con al menos 15 tiendas.

“Queremos seguir posicionándonos con esta propuesta de valor sostenible que tiene el estilo de la marca Anntarah. Este año quisiéramos abrir dos tiendas en Cusco y, si todo sigue bien la meta es inaugurar una más en Lima, que estaría ubicada en San Isidro. Todo ello conforme la situación se acomode y el turismo empiece a normalizarse”, puntualizó Jessica Rodríguez.

Vale mencionar que actualmente la marca Anntarah tiene tiendas en Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca. En la capital tiene sucursales en Miraflores y Surco.

Mayor presencia mundial

En lo que respecta al mercado internacional, la empresaria arequipeña puntualizó que vienen exportando sus productos al mercado estadounidense y europeo, en donde tienen una sede en Madrid. Sin embargo, añade que dentro de sus planes está continuar con la internacionalizando su marca con la finalidad de ampliar su cartera de clientes en el extranjero.

La compañía arequipeña ya tiene un nombre ganado en el exterior y es por ello que le vienen exportando a alrededor de 10 marcas americanas de talla mundial que no pueden revelar por temas de confidencialidad, pero que les ha servido para conocer de cerca el mercado de Estados Unidos.

“Aspiramos a un crecimiento sostenible, manteniendo nuestra visión y modelo de negocio. La propuesta es a largo plazo y sostenible, queremos vestir a la mujer peruana que es independiente, tiene conciencia ética y ama el detrás de la marca, porque a través de nuestros productos estamos promocionando a la mujer andina, los cuales están llenos de detalles hechos a mano y éticamente”, finalizó la CEO de Anntarah.

Las cifras:

Participación. Arequipa exportó en el 2023 un total de US$ 222 millones de fibra de alpaca, hilos e hilado de pelo fino, según Promperú.

Demanda. Estados Unidos es el principal comprador de la industria de la vestimenta y decoración con US$ 803 millones al cierre del 2023, seguido de Chile (US$ 86 millones), Brasil (US$ 77 millones), Colombia (US$ 69 millones) y China (US$ 67 millones).

