Textil del Valle se alista a implementar una mejora tecnológica en su planta de Chincha (Ica), con una inversión de aproximadamente US$ 670,000. El proyecto implica la adquisición de dos máquinas de teñido nuevas (Fábric Master de 800 kg y 400 kg), que incrementarán su producción en 35%, y la implementación de una planta de reciclaje para para reducir la generación de residuos y potenciar su portafolio de prendas recicladas.

En un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía detalló que la puesta en funcionamiento de las máquinas de teñido demandará US$ 650,000 en promedio y la planta de reciclaje requerirá cerca de S/ 80,000 (US$ 21,522).

Las máquinas de teñido formarán parte del proceso productivo actual (ubicándose en el área de tintorería), a efectos de incrementar la producción. En tanto, la planta de reciclaje se instalará en la zona destinada para la chatarra de la planta, muy cerca del área de corte, abarcando alrededor de 214 metros cuadrados (m2).

Al respecto, el gerente general de Textil del Valle, Juan José Córdova, declaró a Gestión que la planta de reciclaje permitirá ampliar su oferta de prendas recicladas, que cada vez cobra mayor demanda. Asimismo, la iniciativa los llevará a convertirse en una empresa circular, reciclando los saldos textiles de corte.

En el 2023, recordó que también instalaron nuevas máquinas de teñir, aumentando su capacidad en 20%.

Cronograma y planes

La implementación de la mejora tecnológica descrita por Textil del Valle tomará nueve semanas, tras la aprobación del ITS. La empresa espera que el Produce emita la conformidad del mismo en un plazo máximo de quince días hábiles, aproximadamente.

Como parte del proceso de participación ciudadana que demanda el ITS, la compañía presentó el proyecto al Produce para recibir comentarios y/o sugerencias a su iniciativa hasta el 22 de enero del 2024, a fin de avanzar hacia el desarrollo del mismo.

En el 2023, el ejecutivo adelantó que el 2024 invertirían en mejorar su competitividad con la automatización de las líneas de costura, con la meta de aumentar su capacidad de producción.

“Creemos que el próximo año se empezarán a normalizar los mercados y empezaremos a tener mayores posibilidades de crecimiento con nuevas marcas. Hoy trabajamos con 10 marcas, las principales son Lacoste, Lululemon, Patagonia y Greyson”, comentó Córdova en aquella ocasión.

Agregó que estaba en negociaciones con tres nuevas marcas para incorporarlas a su portafolio del 2024.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.