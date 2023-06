Según dijo, las marcas cuentan en muchos casos con más de tres a cuatro meses de sobre inventario, es por ello que todo este año y sobre todo el segundo semestre, las exportaciones caerán.

Aunque, para el empresario, no todo es malo ya que el consumidor continúa comprando a niveles pre pandemia, e incluso proyecta que crezca entre 5% a 7% este año, por lo que la corrección será hacia el 2024.

“La demanda está activa, pero una vez que se reduzcan los inventarios, se van a reactivar los pedidos. Esta es la real situación del mercado y no es que no se quiera buscar un nuevo mercado. La solución no va por ahí. La solución está en lo que están haciendo las marcas como es la de reducir sus inventarios para ponerlos en niveles bajos”.

¿Cómo afecta a los confeccionistas peruanos esta situación?

Se proyecta una caída entre 20% y 30% (de las exportaciones) debido a este problema. No obstante, hay la oportunidad de posicionar el “made in Perú” como sinónimo de calidad con sostenibilidad. Otro reto es seguir enfocándonos en los nichos de mercado para continuar satisfaciendo la demanda con prendas, con materias primas sostenibles, llámese algodón orgánico, algodón reciclado, poliéster reciclado y otros tipos de fibras sostenibles que son las que el consumidor está demandando.

Como Textil del Valle están entrando a nichos de mercado, ¿a cuáles apuntan?

Si, estamos trabajando -desde el 2022- con nuevas marcas como con Patagonia, por ejemplo, que es la marca bandera de la sostenibilidad en el mundo . Somos los primeros proveedores de esta firma, de esta parte del hemisferio para la fabricación de prendas de vestir. Estamos trabajando prendas con materiales sostenibles como es el poliéster reciclado y el algodón rock, que es el algodón regenerativo.

LEA TAMBIÉN: Siete claves para lograr un negocio sostenible y rentable

¿Este año se esperan sumar más marcas con ese enfoque de sostenibilidad?

Sí. Estamos viendo en traer a cuatro marcas más , enfocadas en los temas de sostenibilidad y principalmente de ropa deportivas. Son marcas norteamericanas, principalmente. Esperamos concretar los primeros pedidos en el último trimestre de este año.

A fines de 2022, su presidente del directorio, indicó que estaban viendo migrar a prendas con poliéster reciclado, e incluso la meta es poner una planta de hilado de poliéster ¿cómo va?

Estamos terminando el proyecto este año, de evaluar la prefactibilidad y la ingeniería conceptual, para el 2024, empezar la factibilidad de su ejecución. Esta planta estará ubicada en Chincha. Se espera, igualmente, que la inversión aproximada sea de US$ 20 millones . Desde el 2022, estamos trabajando en la recolección de botellas de plástico que servirán en un futuro como fuente de materia prima para la producción de poliéster, transformando la basura (botellas) en prendas de vestir de primera calidad. Esta recolección de botellas la estamos haciendo con la Fundación Lacoste de Francia y las principales comunidades cercanas a la planta de Chincha, llámese en Chincha, Ica y Cañete.

Respecto a las marcas, ¿cuentas provee su planta de Chincha?

Proveemos a Lacoste, Lululemon, Polo, Patagonia, Greyson, Vineyard Vines, entre otras. A fines de año esperamos sumar cuatro marcas más. Con lo cual proyectamos trabajar con más de 10 marcas . Incluso a través de la marca Greyson vestimos a los golfistas Dylan Wu, Matt Fitzpatrick y Justin Thomas y con la marca Lacoste a los tenistas Medvedev y Djokovic.

¿Cuánto esperan cerrar en ventas al primer semestre de este año?

Al cierre del primer semestre cerraremos igual que 2022. Bordeando los US$ 40 millones.

Su presidente del directorio dijo también, respecto a la oferta, que la mirada está puesta en prendas más sofisticadas con menos kilos de algodón, empleando la inteligencia artificial ¿ya se está ejecutando?

Sí, estamos haciendo ropa muy técnica como -por ejemplo- a través de la marca Lacoste para el tenista Novak Djokovic. La tecnología ayuda a tener un mayor asertividad hacia la satisfacción de la necesidad del consumidor, con más información relevante asertiva y veraz.

¿Cuánto se espera invertir este año?

No vamos hacer inversiones el 2023 ya que es un año complejo, de caída en la demanda y tasas de interés muy alta.

¿Están viendo la posibilidad de expandir su planta de producción textil a otras regiones?

Todavía no. Tenemos la idea de seguir creciendo e internacionalizarnos, pero estamos en un año de evaluación .

Otro sí digo

Textil del Valle está creciendo su oferta de telas sintéticas ya que el mercado lo demanda. En Estados Unidos, hace dos años, el 55% de los compradores solicitaban más prendas con telas sintéticas y un 45% de algodón.

“ La tendencia es hacía lo sintético, hacia las prendas técnicas y estamos trabajando mucho en nicho de ropa deportiva para golf y tenis ”, apuntó el ejecutivo.

”, apuntó el ejecutivo. El gerente de Textil del Valle participará hoy en el Foro Textil que organiza Adex, tomando en cuenta que también es presidente del Comité de Confecciones del gremio exportador.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.