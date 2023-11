¿Cómo viene cerrando el 2023?

Lamentablemente, el 2023 ha sido un año malo para las exportaciones textiles a nivel mundial por el sobre inventario de todas las marcas. Las colocaciones se reducen a nivel global en aproximadamente 30%. En Perú, se espera que las exportaciones se reduzcan entre 20% y 25%, pero confiamos en que el 2024 se pueda recuperar entre 10% y 15%. Necesitamos que haya políticas de gobierno y leyes que incentiven y promueven el sector textil peruano.

¿No hay una actitud proactiva del Estado?

Se están haciendo los esfuerzos, pero necesitamos que sean suficientes para reactivar el sector textil exportador.

¿Hay alguna norma o medida pendiente?

Hay un dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso de la República por un proyecto de ley que impulsa el sector textil (Ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textil y confecciones y fomenta su reactivación económica) y pasará al Pleno en las próximas semanas.

¿En qué medida impulsará al sector?

El proyecto plantea tres medidas. Una es la depreciación acelerada a tres años, que ayuda principalmente a las pymes (pequeña y mediana empresa), ya que en la mediana y gran empresa se busca un leasing y ya viene con depreciación acelerada. La otra medida es una subvención del Estado de hasta 70% del sueldo del trabajador, pero lo más importante es el beneficio de uso de hasta 50% de impuesto a la renta para la inversión en activos, pero ponen un límite.

¿Cuál es ese límite?

Los alcances del proyecto de ley comprenden a las empresas cuyos ingresos no superen los 2,300 UIT (S/ 11,385,000) en el año, entonces no llegan a la mediana y gran empresa, que son el motor del sector e impulsan a las pymes. No debería haber límite, debería ser una medida general para todo el sector. Debería ajustarse el dictamen antes de ir al Pleno.

Proyectos y automatización

¿Textil del Valle sigue viendo oportunidades en medio de esta coyuntura?

El posicionamiento de Perú con la marca “Made in Perú” hacia consumidores en todos nuestros mercados internacionales, relacionado a calidad con sostenibilidad, traerá resultados positivos en el corto plazo, una vez que termine el problema estructural de inventarios en los mercados.

En sostenibilidad, tenían el proyecto de una planta de poliéster reciclado. ¿Cómo va?

Mientras que las marcas no empiecen a corregir la demanda, seremos muy cautelosos en las inversiones. Lo que sí vamos a hacer es invertir para mejorar nuestra competitividad con la automatización de las líneas de costura.

¿En qué plantas se ejecutará el proyecto?

En las plantas de Chincha y Lima, empieza el 2023 y termina el 2024.

¿La automatización traerá una mayor capacidad?

Aumentará nuestra capacidad de producción y mejorará nuestra competitividad, por menores costos.

Resultados y proyecciones

¿Textil del Valle mostraría una contracción similar al sector en el 2023?

Vamos a caer alrededor de 15%.

Sería una contracción menor, ¿a qué se debe?

Hemos aumentado nuestra gama y profundidad de productos para las marcas para las cuales trabajamos.

¿Los costos han seguido siendo un problema crítico?

Los costos de producción han estado más controlados que el año pasado, que vivimos una inflación galopante, pero nuestra mayor afectación han sido los gastos financieros por aumento de las tasas de crédito.

¿Cuál es la expectativa de cara al 2024?

Creemos que el próximo año se empezarán a normalizar los mercados y empezaremos a tener mayores posibilidades de crecimiento con nuevas marcas. Hoy trabajamos con 10 marcas, las principales son Lacoste, Lululemon, Patagonia y Greyson.

¿Negocian el suministro para nuevas marcas?

Estamos ahora en negociaciones con tres nuevas marcas para incorporar al portafolio del 2024.

En proyectos de inversión, ¿cuál sería el principal del 2024?

La automatización de las líneas de costura.

HOJA DE VIDA

Nombre: Juan José Córdova Benavides.

Cargo: gerente general de Textil del Valle.

Edad: 48 años.

Profesión: administrador de empresas por la Universidad de Lima, con MBA en IE Business School (Madrid).

Trayectoria: Gerente general de distintas empresas industriales en los últimos 20 años en Perú y Chile, y representante de gremios y comités empresariales.

Hobbies: jugar futbol y estar con la familia.

