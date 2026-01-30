En un entorno empresarial donde la inmediatez y la eficiencia son determinantes para el crecimiento, la tecnología ha dejado de cumplir un rol de soporte para convertirse en el núcleo del negocio. Hoy, las organizaciones no solo demandan conectividad, sino aliados capaces de integrar infraestructura, ciberseguridad y capacidades digitales para responder a entornos cada vez más exigentes.

Esta evolución, sin embargo, trae consigo nuevos desafíos. De acuerdo con el ESET Security Report 2025, el 27% de organizaciones en Latinoamérica afirmó haber sufrido al menos un ciberataque durante el último año. El informe también posiciona a Perú entre los países con mayores tasas de detección por usuario con acceso a internet en la región, evidenciando cómo la digitalización incrementa la exposición a riesgos si no se gestiona de forma integral.

Frente a este escenario, Claro empresas consolida una propuesta que integra ciberseguridad, infraestructura y ejecución tecnológica especializada como un solo enfoque. Desde su rol como integrador y arquitecto tecnológico, articula capacidades propias y especializadas para fortalecer tanto la ciberseguridad como la eficiencia operativa de las organizaciones.

En este modelo, HITSS cumple un rol clave como brazo tecnológico de Claro empresas, desarrollando e implementando soluciones de transformación digital especializadas por industria. A través de estas capacidades, las iniciativas digitales se diseñan y ejecutan considerando la complejidad real de las operaciones y las particularidades de cada sector, impulsando procesos de transformación sostenibles en el tiempo.

Sumilla Claro empresas En Claro empresas hemos evolucionado hacia una propuesta integral de transformación digital, donde Conectividad, Ciberseguridad y Soluciones Digitales trabajan de forma articulada. Nuestro rol es integrar estas capacidades para acompañar a las organizaciones en la modernización de sus procesos, sobre una base tecnológica segura, escalable y alineada a los objetivos del negocio. — Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro

Más que proveedores, aliados para el futuro

La transformación digital ya es una realidad para el mercado peruano. Según el Think Digital Report 2024, 76% de las empresas en el país ha iniciado este proceso . Sin embargo, transformarse no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en utilizarla de manera estratégica para generar valor tangible.

En este escenario, la clave está en conectar la tecnología con los objetivos del negocio, permitiendo que las iniciativas digitales respondan a necesidades concretas, puedan escalar y gestionarse de forma eficiente. La transformación digital requiere integración, especialización y una ejecución alineada al contexto operativo de cada organización.

Para ello, Claro empresas integra capacidades avanzadas de desarrollo, analítica avanzada y automatización a través de su ecosistema tecnológico, donde HITSS cumple un rol central en el desarrollo y ejecución de soluciones de transformación digital a escala empresarial, con un enfoque especializado por industria.

Sumilla HITSS – Claro empresas Desde HITSS trabajamos a partir de los objetivos del negocio para convertirlos en soluciones digitales concretas. Con el respaldo de la infraestructura de Claro empresas, desarrollamos e implementamos iniciativas de automatización, analítica y software que pueden operar con confiabilidad, escalar en el tiempo y generar valor real para las organizaciones. — Jhelver Vargas, subdirector Comercial TIC de Claro

Un ecosistema de valor integral

Como integrador tecnológico, Claro empresas diseña un ecosistema orientado a la resiliencia, la escalabilidad e impulsa el fortalecimiento del plan de continuidad de la operación del negocio que posean las empresas, combinando infraestructura robusta, ciberseguridad activa y capacidades digitales avanzadas.

Ciberseguridad como pilar del negocio

A través de su Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC) , Claro empresas gestiona los riesgos digitales de forma proactiva, permitiendo que las compañías se concentren en su core business, mitigando los riesgos que puedan presentarse en seguridad de la información. Esta capa de protección resulta clave para desplegar iniciativas de inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada, fortaleciendo el plan de continuidad operativa del negocio de cada empresa.

Hoy, la integración tecnológica se ha convertido en un factor decisivo para liderar mercados en constante evolución. Ya no se trata de si una empresa debe transformarse, sino con quién aliarse. Claro empresas responde a este desafío con una propuesta de acompañamiento estratégico, infraestructura sólida y soluciones diseñadas para hacer realidad la visión de sus clientes.

Descubre cómo potenciar tu empresa en https://www.claro.com.pe/empresas/ .

REPORTAJE PUBLICITARIO