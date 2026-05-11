El congresista y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se encaminaría a un juicio oral por el presunto delito de falsa declaración, según la Fiscalía.

De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, el 27 de mayo se realizará una audiencia para la emisión de un nuevo auto de enjuiciamiento contra Sánchez Palomino.

La tesis fiscal sostiene que Roberto Sánchez habría burlado los controles de la ONPE, y en su rol como presidente de Juntos por el Perú, supuestamente presentó información falsa y declaró aportes de campaña por S/ 0,00 cuando en realidad recibió S/ 204,951 que nunca fueron declarados a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del órgano electoral.

Vale añadir que no es una denuncia surgida a partir del reciente proceso electoral; más bien, data del 2020.

Las pesquisas fiscales revelan que los aportes de los militantes de JpP no ingresaron a las arcas del partido, sino a cuentas de personas allegadas a Roberto Sánchez, como su hermano William, e incluso a la del propio aspirante a la presidencia.

Leandro Cerna, exdirigente de Juntos por el Perú, alertó a Cuarto Poder que Roberto Sánchez “se apoderó del partido” y “nunca transparentó las cuentas”.

El caso avanza en plena campaña electoral de 2026 y podría llevar al candidato presidencial a afrontar un juicio oral por presuntas irregularidades en el manejo de aportes partidarios. Foto: difusión

También se encontraron otras presuntas irregularidades, como aportes no monetarios inexistentes por S/ 27,400 en 2020: dinero ligado al presunto uso de un local partidario, aunque el presunto aportante reconoció que nunca ofreció este inmueble.

¿Qué pasará con Roberto Sánchez?

En los documentos recogidos por el citado programa, se aprecia: “Se imputa al procesado Roberto Sánchez Palomino en calidad de autor, que parte de ese dinero recaudado habría sido transferido a su cuenta personal para ser utilizado en su provecho en evidente perjuicio de la organización política”.

“Va a entrar a juicio. Pasará a etapa final donde va a procederse al debate de pruebas”, mencionó la abogada penalista Cecilia Madrid.

El candidato que pugna por pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 2026, deberá presentarse a la audiencia virtual del 27 de mayo.

A pesar de las interrogantes de la prensa, no ha dado respuestas sobre las inquietudes que genera esta denuncia que lo llevaría a juicio.