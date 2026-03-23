Al menos ocho muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes.

Imágenes de la AFP captan los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un “estruendo”.

“Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela”, dijo el campesino Noé Mota.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales (15HGMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

El avión Hércules 1016 de la Fuerza Aérea permanece en la pista de la base aérea de Catam en Bogotá el 20 de marzo de 2026. Un avión militar colombiano con 125 soldados y tripulantes a bordo se estrelló durante el despegue el 23 de marzo de 2026, y se teme que hasta 80 personas hayan fallecido. El avión Hércules se precipitó a tierra poco después de despegar de Puerto Leguizamo, cerca de la frontera sur con Ecuador, dejando restos humeantes esparcidos por la selva. (Foto de Luisa Orozco / AFP)

En esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en 8 los muertos y 83 los heridos.

“El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades” para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Flames and thick black smoke rise from an Air Force Hercules that crashed during takeoff, as a member of the Colombian Police stands nearby, in Puerto Leguizamo, Colombia, near the southern border with Ecuador, on March 23, 2026. Colombia's military said on March 23 that about 80 troops were believed to be dead after a transport plane crash in the south of the country. (Photo by daniel ortiz / AFP)

Petro dijo en X que fue un “accidente horroroso” y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Sin indicios de ataque

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su “profundo pesar” tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, que “corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, explicó.

Una fotografía distribuida por las Fuerzas Armadas colombianas muestra a miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana trasladando a personas heridas en camillas para ser embarcadas en un avión en Puerto Leguizamo, Colombia, cerca de la frontera sur con Ecuador, el 23 de marzo de 2026. Un avión militar colombiano con 125 soldados y tripulantes a bordo se estrelló durante el despegue el 23 de marzo de 2026, y se teme que hasta 80 personas hayan fallecido. El avión Hércules se precipitó a tierra poco después de despegar de Puerto Leguizamo, cerca de la frontera sur con Ecuador, dejando restos en llamas esparcidos por la selva. (Foto de Handout / Fuerzas Armadas Colombianas / AFP)

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.