Dos personas fallecidas y al menos 12 heridos dejó, esta madrugada, un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en sentido de sur a norte, a la altura del paradero Capilla, en el distrito de Villa El Salvador.

El siniestro ocurrió alrededor de las 05:25 horas de hoy lunes 11 de mayo y movilizó a por lo menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que realizaron intensas labores de rescate para auxiliar a los pasajeros atrapados entre los fierros de una combi que terminó empotrada contra la parte posterior de un bus de transporte público.

Producto del fuerte impacto fallecieron dos pasajeros que viajaban en la parte delantera de la combi. Una de las víctimas fue identificada como David Herrera Poma, de 20 años, quien iba en el asiento del copiloto. La segunda víctima mortal viajaba detrás de él, en la zona que recibió el golpe más severo tras la colisión.

Los heridos, entre 10 y 12 según el reporte preliminar de los bomberos, fueron trasladados a diferentes centros de salud de la capital. Varios de ellos quedaron atrapados dentro del vehículo menor, por lo que los rescatistas tuvieron que cortar la puerta del lado del conductor y parte de la carrocería para poder liberarlos.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el accidente se habría producido cuando el bus desaceleró para recoger pasajeros en un paradero informal instalado cerca del puente Capilla. En ese momento, la combi que cubría la ruta Villa El Salvador–Plaza Norte impactó violentamente por alcance contra la unidad mayor.

Vecinos y pasajeros señalaron que en este tramo de la Panamericana Sur es frecuente el “correteo” entre combis y buses para ganar pasajeros, especialmente durante las primeras horas de la mañana, situación que habría influido en el accidente.

Las imágenes posteriores al choque mostraban la parte delantera de la combi completamente destruida y encajada en la zona posterior del bus. El impacto afectó principalmente el lado derecho de la cabina, donde se encontraban las víctimas mortales.

Los bomberos trabajaron con herramientas hidráulicas para rescatar a los heridos y retirar los cuerpos. Asimismo, existía preocupación por una posible deflagración debido al balón de GNV instalado en la parte posterior de la combi.

El accidente también generó una intensa congestión vehicular en la Panamericana Sur. Debido a las labores de rescate y peritaje, dos de los tres carriles habilitados en sentido de sur a norte fueron cerrados temporalmente, provocando un cuello de botella desde el peaje de Villa hasta el kilómetro 17.

Personal de Emape, serenazgo y bomberos restringieron el tránsito para facilitar las labores de emergencia, mientras que agentes policiales realizaban las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.