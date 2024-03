¿Quién no soñó con dedicarse a curar a los enfermos y devolverles la esperanza? Convertirte en médico no es una tarea fácil, pero definitivamente valdrá la pena. No solo porque Medicina Humana es una de las carreras mejor remuneradas en el Perú, sino porque su principal compromiso es con la salud de las personas y de la sociedad.

Pero ¿cuál es la mejor opción para estudiar esta carrera? Con más 25 años de experiencia formando profesionales de la salud, la Universidad Norbert Wiener se enorgullece de formar a la próxima generación de profesionales de la salud, con una sólida formación académica y con visión global para ser el médico que soñaste. El egresado de Wiener domina las técnicas de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento, con un enfoque en la atención primaria de salud.

La carrera de Medicina Humana en Wiener es potenciada por la alianza con Arizona State University (ASU) que incluye contenidos de la universidad norteamericana en la malla curricular. Así mismo, hay un espacio para cursos enriquecidos en gestión, salud pública e innovación, áreas de conocimiento fundamentales para las exigencias del siglo XXI. “Nuestro modelo educativo está centrado en el estudiante y el aprendizaje para el logro de una experiencia educativa excepcional”, resume el Dr. Daniel Angulo, director de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana y médico cirujano egresado de la UNMSM, con expertise en la gestión de organizaciones públicas y privadas de la salud.

Conscientes de los grandes desafíos del mundo laboral, la Universidad forja en sus alumnos las habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipos interprofesionales e interdisciplinarios indispensables para alcanzar el éxito. Este enfoque es vital para el desempeño en el trabajo si se toma en cuenta que el 75 % del éxito laboral se debe a las habilidades blandas, de acuerdo a un estudio del Instituto de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon.

En las aulas de Wiener te preparas desde el primer año para rendir el Examen Nacional de Medicina (ENAM). “La Escuela Académico Profesional de Medicina Humana incorpora en cursos el aprendizaje con enfoque de caso clínico, la Evaluación de Competencias Académicas (ECA), así como la evaluación de aspectos cognitivos, habilidades y actitudes vía la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE). Así mismo, en el último año de estudios (internado de medicina humana) se acompaña al futuro médico cirujano con la preparación enfocada en la resolución efectiva y eficiente del ENAM”, explica el Dr. Angulo.

Lanzada en 2016, la carrera de Medicina Humana ya cuenta con más dos promociones de egresados, desempeñándose como médicos cirujanos en el país.

Renovación para el éxito

Buscando mantenerse siempre a la cabeza de la formación académica en el país, Norbert Wiener ha inaugurado espacios de aprendizaje estimulantes que promueven tu creatividad y te convierten en protagonista de tu propio proceso de aprendizaje.

Los alumnos de Medicina Humana llevan clases vivenciales en sedes asistenciales de primer nivel desde el quinto ciclo y gozan de los convenios institucionales que Wiener ha firmado para acceder a los principales hospitales del MINSA, ESSALUD, fuerzas armadas, clínicas e instituciones del sector público y privado. Por el lado internacional, la Universidad favorece la movilidad de estudiantes y profesores dentro de la red internacional de universidades CINTANA, y cuenta con convenios con universidades de Chile, España, México, Colombia, Ecuador y Argentina, entre otros países.

Así, gracias a su nuevo enfoque de aprendizaje, la universidad Norbert Wiener garantiza el cumplimiento de las competencias profesionales, integrando fundamentos de la salud y prácticas clínicas y profesionales, para formar a los médicos que el país necesita.

