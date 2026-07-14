Fundada por Teodoro Ortiz, Incasur exporta actualmente a mercados como Estados Unidos, Chile, Japón, España, Taiwán y Honduras. En paralelo, mantiene alianzas comerciales en Italia y México y evalúa nuevas oportunidades en Australia y Panamá. En ese camino, China se ha convertido en uno de los primeros mercados donde la estrategia de expansión empieza a mostrar resultados tangibles.

Ahora bien, Lisbel Gonzáles, gerente comercial de Incasur, explicó a Gestión que la estrategia internacional de la empresa apunta a posicionar productos con marca propia en mercados de alto potencial. A diferencia de las exportaciones a granel, este modelo requiere mayores inversiones en regulación, distribución y construcción de marca, una apuesta que la firma considera clave para sostener su crecimiento fuera del Perú.

“Te puedo confirmar con orgullo que colocamos nuestro primer contenedor de galletas Incasur en China”, destacó Gonzáles. Sobre los resultados iniciales de esa incursión, añadió: "Son números todavía conservadores, pero que están superando casi los US$ 100,000“.

El ingreso a Asia forma parte de una estrategia orientada a posicionar productos con marca propia, una apuesta que exige mayores inversiones financieras, logísticas y de marketing que los despachos tradicionales a granel.

“China, por el volumen y porque de la evaluación que nosotros hemos hecho encontramos oportunidades de mercado determinantes para nuestra línea de galletas”, indicó Gonzáles. “Son muy valoradas por la practicidad, por la propuesta nutricional y de sabor. El envío que hemos realizado a China es 100% galletas”.

Más allá de las primeras operaciones, la empresa considera que China y Corea del Sur serán clave para su expansión en Oriente. La meta es consolidar ambos mercados antes de avanzar hacia otros destinos de la región y las expectativas son elevadas.

“Nuestra capacidad productiva está preparada para duplicar nuestra productividad del mercado local solamente con el mercado de Asia”, afirmó.

Incasur renueva su oferta para el mercado peruano

A su vez, Incasur prepara una renovación de su oferta en el mercado local. En un contexto marcado por la volatilidad de algunos insumos, el impacto de factores climáticos y la incertidumbre política, la empresa relanzará durante el segundo semestre un portafolio premium enfocado en alimentación saludable.

La renovación contempla desayunos instantáneos elaborados a base de granos andinos, complementados con ingredientes como chía, cacao, frutos secos y frutas deshidratadas. A ello se sumará una nueva línea de snacks saludables inspirados en categorías de consumo masivo como las papitas o el popcorn, pero con un perfil nutricional orientado al bienestar.

“El publico objetivo de los productos son jóvenes entre 18 y 30 años que viven al día, al minuto, sin tiempos”, describió Gonzáles. “Más que una incursión en nuevas categorías, la estrategia supone el relanzamiento y actualización de productos que ya formaban parte de su portafolio.”

El lanzamiento se realizará de manera progresiva entre julio y noviembre y contará con el respaldo de un nuevo socio comercial para su distribución a nivel nacional.

Sin embargo, la apuesta de Incasur no se limita a categorías de mayor valor agregado. En paralelo, la empresa continúa fortaleciendo su presencia en el canal tradicional mediante formatos económicos dirigidos a bodegas, mercados y pequeños comercios.

Actualmente, más del 70% de las ventas de la compañía proviene del canal tradicional, participación que ha aumentado frente al rango de entre 55% y 60% que registraba años atrás. Este crecimiento ha sido impulsado por la incorporación de formatos más pequeños y accesibles para marcas como Sol del Cusco y Kiwigen, una línea que la empresa espera seguir reforzando durante la segunda mitad del año.

Asia acelera las inversiones de Incasur

Incasur amplió en casi 30% su capacidad de almacenamiento en lo que va del 2026, como parte de una estrategia orientada a acompañar sus planes de crecimiento para los próximos años. La medida se suma a un proceso de actualización tecnológica y automatización de la planta que la empresa viene ejecutando con una mirada puesta en el 2027 y 2028, en un contexto marcado por su expansión hacia nuevos mercados internacionales, especificamente en Asia.

Sin embargo, la preparación no responde únicamente a los planes de expansión en el exterior. Incasur también viene adecuando su operación para acompañar el lanzamiento de nuevas líneas de productos y fortalecer su presencia en el mercado local.

“Incasur trabaja en doble frente, innovación de acuerdo a las tendencias de mercado, pero también desarrollando productos low cost para el mercado masivo y específicamente para el mercado tradicional”, señaló Gonzáles.

Así, la empresa busca combinar el desarrollo de categorías vinculadas a la alimentación saludable con formatos más accesibles para bodegas y pequeños comercios, dos frentes que marcarán buena parte de su hoja de ruta comercial durante la segunda mitad del año.