Incasur superó los US$ 100,000 en sus primeras ventas de galletas en China. (Foto: Incasur/composición)
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Dax Canchari Reyes
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Tras varios meses de superar barreras regulatorias y sanitarias, Incasur comenzó a abrirse paso en Asia. La empresa cusqueña, fabricante de las marcas Sol del Cusco, Kiwigen y Quinua, concretó sus primeros avances en China y trabaja para ingresar a Corea del Sur antes de finalizar el 2026. ¿Qué vio en estos mercados para convertirlos en una de sus principales apuestas fuera del Perú?

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