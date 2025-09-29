Una suma de 6 millones 14 mil 400 soles fue lo que gastó el Congreso en sus llamados “comisionados”, una figura utilizada por los parlamentarios durante la semana de representación entre enero de 2024 y julio de 2025, reveló el dominical Cuarto Poder.

Según indica el reportaje, cada congresista recibe mensualmente 2,800 soles para estas actividades, pero adicionalmente se asignan hasta dos comisionados, quienes usualmente son asesores de confianza.

Ellos reciben 1,600 soles cada uno por semana solo en concepto de viáticos, además de sus salarios habituales, aunque las actividades sean virtuales o realizadas en Lima o por Zoom. Entre enero de 2024 y julio de 2025 se registraron 3759 comisionados.

Entre los casos se registra el de la congresista Lucinda Vásquez, quien negó utilizar familiares como comisionados, aunque documentos oficiales y el Portal de Transparencia prueban que sus propios sobrinos y nietos recibieron viáticos y pasajes.

También está el de la congresista Rosangella Barbarán, quien pidió comisionados para reuniones virtuales e incluso para actividades dentro del Congreso. En marzo de 2024, dos asesoras suyas recibieron viáticos por acciones en Villa El Salvador, El Rímac y el propio Parlamento.

“Cuando ya están instalados aquí, las normas reglamentarias y administrativas internos del parlamento exige que, cuando el congresista sale puede solicitar. Pero, cuando permanece en Lima, justamente está este apoyo logístico de 2800 soles para semana de representación. No tiene ningún sentido que se cobren viáticos o pasajes para aquellas personas que vienen trabajando en la ciudad de Lima. Aquí hay una duplicidad de gastos”, mencionó Diego Pomareda, especialista en derecho parlamentario.

Además, el reportaje menciona que las funciones de los comisionados no siempre son técnicas. Es el caso de Milagros Saldaña, quien fue registrada tomando fotografías, probando alimentos y acompañando a la congresista Lucinda Vásquez. Al ser consultada sobre sus funciones, respondió que era “acompañar a la parlamentaria”.

El Parlamento ha multiplicado su presupuesto siete veces en los últimos 25 años, de acuerdo con el análisis realizado por el exvicepresidente del BCR, Luis Alberto Arias. El presupuesto para este 2025 llegó a casi 1400 millones de soles.