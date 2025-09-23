El congresista Wilson Soto Reyes, miembro de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que pone un candado a la solicitud, recibir, aceptar u ofrecer cortesías o presentes similares a servidores estatales y de sus empresas.

Según el texto (Nro. 12538/2025-CR) , ningún funcionario, autoridad o servidor público podrá recibir ni entregar dádivas de cualquier valor económico.

Los bienes o beneficios que se entreguen deberán ser derivados al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes, reza el predictamen.

Iniciativa parlamentaria deberá ser analizada en comisiones del Congreso. Foto: GEC

En esa línea, Soto propone una excepción: los souvenirs de bajo costo entregados en actividades protocolares o representativas, siempre que no comprometan la independencia e imparcialidad de la función pública.

“La corrupción muchas veces comienza con un regalo disfrazado de cortesía. Con esta ley buscamos erradicar esas prácticas y garantizar que las decisiones públicas se tomen en estricto beneficio de la ciudadanía”, apuntó.