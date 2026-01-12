Cada vez más estadounidenses están llegando a la edad de jubilación, un fenómeno que está cambiando la forma y los lugares donde las personas deciden pasar sus años de retiro. Este crecimiento del grupo de adultos mayores está generando nuevas tendencias sobre calidad de vida, costos y acceso a servicios.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población de personas de 65 años o más alcanzó aproximadamente los 61,2 millones en 2024. Además, quienes cumplen 65 años hoy en día viven más tiempo que generaciones anteriores.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este segmento puede esperar vivir casi dos décadas más.

El aumento en la esperanza de vida, sumado al alto costo de la atención médica, influye cada vez más en las decisiones sobre dónde es más conveniente jubilarse. Para muchos adultos mayores, el factor económico y el acceso a servicios de salud se han vuelto determinantes.

Cada vez más estadounidenses están llegando a la edad de jubilación. (Foto: Freepik)

Ante este escenario, la empresa estadounidense de cuidado para personas mayores CareScout realizó un nuevo análisis para identificar los mejores y peores estados para jubilarse en 2026. El estudio evaluó aspectos como asequibilidad, calidad de vida y acceso a atención médica.

Según el estudio, citado por Fox News, entre los mejores estados Wyoming ocupó el primer lugar, principalmente porque no tiene impuesto sobre la renta personal y presenta buenos indicadores de salud entre los adultos mayores; sin embargo, el propio informe advierte que “los inconvenientes incluyen el clima y la relativa escasez de médicos”.

También destacaron positivamente New Hampshire, Vermont, Montana y Dakota del Sur por su equilibrio entre costos, impuestos y calidad de vida.

La empresa estadounidense de cuidado para personas mayores CareScout realizó un análisis para identificar los mejores y peores estados para jubilarse en 2026. (Foto: iStock)

En el otro extremo, Nueva Jersey fue considerado el peor estado para jubilarse, debido a su alto costo de vida y a una de las tasas de impuesto sobre la renta más elevadas del país.

El análisis indicó que, aunque ofrece uno de los ingresos promedio más altos del Seguro Social, enfrenta malos resultados en salud entre la población mayor.

Massachusetts, Nueva York, Alabama y Misisipi también quedaron entre los últimos lugares por factores como altos costos, carga impositiva y menor acceso a recursos y servicios para adultos mayores.

Massachusetts, Nueva York, Alabama y Misisipi también figuran entre los menos recomendables para adultos mayores. (Foto: TravelScape / Freepik)



