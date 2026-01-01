Si cumpliste 50 años o tienes más y te encuentras trabajando, quizá ya pensaste cómo quieres que sea tu futuro cuando te retires: viajando por diversos lugares, mudándote al lugar de tus sueños o pasar más tiempo con tu familia. Cualquiera de las tres opciones es muy buena, pero si en caso tienes otras alternativas, tomarás la mejor decisión. Sin embargo, para lograrlo debes ahorrar de una forma correcta porque si no lo haces jamás podrás cumplirlos. Debido a ellos, te damos a conocer los errores que debes evitar cuando juntes dinero para tu jubilación en Estados Unidos este 2026.

Para tener una jubilación tranquila, es importante tener ahorros (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS TRES ERRORES QUE DEBES EVITAR AL AHORRAR PARA TU JUBILACIÓN?

Si ya piensas en vivir sin la presión constante del trabajo, es importante que tomes las decisiones correctas en este momento, ya que al tener 50 años o más debes estar concentrado para caer en determinados errores. La lista fue realizada por La Opinión.

1. Dejar de lado las aportaciones adicionales

A partir de los 50 años ya es posible realizar aportaciones adicionales, algo que no es aprovechado por muchos trabajadores porque piensan que hacer esta contribución a esa edad es solamente para quienes están atrasado. ¡Error! Si ya tienes medio siglo de vida, empieza a realizarlas.

Para 2026, si ahorras en una cuenta IRA podrás aportar US$1,100 extra, lo que te llevará a elevar el límite total a US$8,600. En el caso de los planes 401(k), el aporte adicional será de US$8,000 dólares, lo que se traduce en un ahorro de hasta US$32,500 en total.

Ahora, si ya superaste esa edad no te sientas mal, ya que si tienes entre 60 y 63 años tienes una ventaja especial: la aportación adicional del 401(k) sube a US$11,250 y el máximo permitido es US$35,750. Aunque suena bien, ten en cuenta que si en 2025 ganaste más de US$150,000, este 2026 solamente podrás hacer la aportación adicional del 401(k) mediante un Roth 401(k).

2. Vender tus acciones

Muchas personas de 50 años venden parte o la totalidad de sus acciones, reduciendo su inversión en este mercado. Aunque quieras proteger tu dinero conforme va a acercándose tu jubilación, quedarse sin nada limitaría el crecimiento del portafolio, precisa el medio.

Con el fin de evitar que salgas del mercado de acciones, se recomienda solamente ajustar – no eliminar – el nivel de riesgo. Para ello, tienes que evaluar el nivel de exposición de tus acciones.

3. No diversificar

Al querer recuperar el tiempo perdido de ahorros, varios trabajadores de 50 años concentran su dinero en pocas acciones con alto potencial, algo que resulta muy peligroso, ya que si cae el valor de una inversión que representa 20% del portafolio, será casi imposible revertirlo antes del retiro.

Ante esta situación se recomienda diversificar por sectores y tipos de activos con el fin de ayudarte a reducir ese riesgo. “Los fondos indexados, como los que siguen al S&P 500, pueden ser una opción sencilla para lograrlo”, precisa el sitio web.