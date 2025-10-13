Cencosud, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Sudamérica y con fuerte presencia en el mercado peruano, anunció su ingreso al negocio de alquiler de departamentos con una inversión de US$ 20 millones. La iniciativa marca un nuevo paso en la expansión del grupo hacia el sector habitacional, donde busca combinar vivienda, servicios y comercio en un solo concepto urbano.

La compañía —controlada por la familia Paulmann— desarrollará su primer proyecto bajo el modelo multifamily en Chile, denominado Torre Multifamily Cenco Florida. Este estará a cargo de Cencosud Shopping, la filial inmobiliaria del grupo que también opera en Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, y que ha sido clave en la consolidación de sus centros comerciales en la región.

¿De qué trata este proyecto?

Dr acuerdo a el medio Diario Financiero, nuevo edificio se levantará en un terreno contiguo al Florida Center, en la comuna de La Florida, Santiago de Chile. El proyecto contempla la construcción de una torre de 26 pisos, con 297 departamentos y cuatro locales comerciales, sobre un terreno de 7.485 metros cuadrados y una superficie edificada total de 22.640 metros cuadrados.

Inicialmente, la inversión fue estimada en cerca de US$ 90 millones, aunque la compañía precisó que el monto definitivo ascenderá a US$ 20 millones, correspondiente a la primera etapa del desarrollo.

Cencosud destacó que este proyecto “marca el ingreso formal al negocio de renta residencial y refuerza la visión de centros comerciales como espacios de usos mixtos, integrando vivienda, servicios, gastronomía y áreas verdes”.

La apuesta inmobiliaria refleja la adaptación del grupo a nuevas tendencias urbanas y de consumo. (Foto: GEC)

Nueva apuesta de Cencosud

La Torre Multifamily Cenco Florida se tramita como un proyecto independiente del centro comercial Florida Center, cuyo permiso ambiental fue aprobado en 1997. La empresa aclaró que el nuevo desarrollo cuenta con su propio expediente técnico y ambiental, al no compartir unidades funcionales con el mall existente.

Con esta apuesta, Cencosud busca consolidarse como un actor relevante en el segmento inmobiliario residencial, un sector en auge en la región. En el caso de Perú, donde la compañía opera tiendas por departamento, supermercados y centros comerciales, el grupo no descarta replicar el modelo multifamily en el mediano plazo, aprovechando la creciente demanda de vivienda en alquiler en Lima y otras grandes ciudades.