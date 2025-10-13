El grupo chileno Cencosud, con operaciones en Perú, lanza su primer proyecto habitacional en Chile bajo el modelo multifamily, como parte de su estrategia de expansión en el rubro inmobiliario. (Foto: Cencosud)
El grupo chileno Cencosud, con operaciones en Perú, lanza su primer proyecto habitacional en Chile bajo el modelo multifamily, como parte de su estrategia de expansión en el rubro inmobiliario. (Foto: Cencosud)
Redacción Gestión
, anunció su ingreso al negocio de alquiler de departamentos con una inversión de US$ 20 millones. La iniciativa marca un nuevo paso en la expansión del grupo hacia el sector habitacional, donde busca combinar vivienda, servicios y comercio en un solo concepto urbano.

La compañía —controlada por la familia Paulmann— desarrollará su primer proyecto bajo el modelo multifamily en Chile, denominado Torre Multifamily Cenco Florida. Este estará a cargo de , y que ha sido clave en la consolidación de sus centros comerciales en la región.

¿De qué trata este proyecto?

Dr acuerdo a el medio Diario Financiero, nuevo edificio se levantará en un terreno contiguo al Florida Center, en la comuna de La Florida, Santiago de Chile. El proyecto contempla la construcción de una torre de 26 pisos, con 297 departamentos y cuatro locales comerciales, sobre un terreno de 7.485 metros cuadrados y una superficie edificada total de 22.640 metros cuadrados.

Inicialmente, la inversión fue estimada en cerca de US$ 90 millones, aunque la compañía precisó que el monto definitivo ascenderá a US$ 20 millones, correspondiente a la primera etapa del desarrollo.

Cencosud destacó que este proyecto “marca el ingreso formal al negocio de renta residencial y refuerza la visión de centros comerciales como espacios de usos mixtos, integrando vivienda, servicios, gastronomía y áreas verdes”.

La apuesta inmobiliaria refleja la adaptación del grupo a nuevas tendencias urbanas y de consumo. (Foto: GEC)
Nueva apuesta de Cencosud

La Torre Multifamily Cenco Florida se tramita como un proyecto independiente del centro comercial Florida Center, cuyo permiso ambiental fue aprobado en 1997. La empresa aclaró que el nuevo desarrollo cuenta con su propio expediente técnico y ambiental, al no compartir unidades funcionales con el mall existente.

Con esta apuesta, Cencosud busca consolidarse como un actor relevante en el segmento inmobiliario residencial, un sector en auge en la región. , el grupo no descarta replicar el modelo multifamily en el mediano plazo, aprovechando la creciente demanda de vivienda en alquiler en Lima y otras grandes ciudades.

