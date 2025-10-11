El Gobierno anunció un incremento del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS) hasta S/ 22,600, como parte de las acciones para reforzar la seguridad estructural de hogares ubicados en zonas de alto riesgo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 263-2025-VIVIENDA, publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.

El nuevo reglamento, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), reemplaza la normativa vigente desde 2018 y establece condiciones diferenciadas según el tipo de intervención estructural.

Bonos según el tipo de mejora

El valor del subsidio estatal varía de acuerdo con la intervención a realizar:

S/ 21,000 para reforzamientos estructurales básicos.

para reforzamientos estructurales básicos. S/ 21,600 si el proyecto incluye la construcción de un techo nuevo .

si el proyecto incluye la . S/ 22,600 cuando se requiera la demolición y reemplazo del techo en mal estado.

Las obras deberán cubrir un área mínima de 18 metros cuadrados y cumplir con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

El bono está dirigido a familias en situación de pobreza o pobreza extrema, identificadas por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como a hogares damnificados cuyas viviendas presenten daño recuperable producto de desastres naturales.

Ejecución a cargo de entidades técnicas

De acuerdo con el reglamento, las Entidades Técnicas (ET) registradas ante el Fondo Mivivienda S.A. serán las responsables de identificar las viviendas, elaborar los expedientes técnicos y ejecutar las obras en coordinación con la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) del MVCS.

También se amplía la vigencia de las cartas fianza que las ET deben presentar para cubrir todo el periodo de ejecución, y se dispone que las viviendas reforzadas no podrán ser transferidas durante los cinco años posteriores al desembolso del bono, garantizando así el cumplimiento de su finalidad social.

El BPVVRS forma parte de la política de reducción de vulnerabilidad y gestión del riesgo de desastres que promueve el sector Vivienda. Este subsidio no requiere devolución, permitiendo que más familias accedan a un hogar seguro y resistente ante sismos.

El MVCS aclaró que los procedimientos iniciados bajo el reglamento anterior continuarán su curso normal hasta su conclusión, asegurando la continuidad de las obras y del uso de recursos públicos.