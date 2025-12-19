En el Congreso aparecieron nuevamente una serie de propuestas legislativas que buscan autorizar retiros excepcionales de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que estos desembolsos no serían viables.

Durante la reciente presentación del Reporte de Inflación, el presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que, a diferencia del sistema privado, la ONP opera bajo un esquema de reparto donde no existen ahorros individuales acumulados.

“Es insensato. En el sistema la pensión de jubilado sale del aporte del trabajador activo, entonces no hay propiamente un fondo. O sea, el Estado subvenciona las pensiones, pero no alcanza inclusive y si no pagan los trabajadores no hay dinero para los jubilados”, precisó.

Ante ello, Velarde sostuvo que cualquier iniciativa de retiro carece de sustento financiero real, cuestionando la viabilidad de la propuesta al afirmar que “no tiene sentido repartir lo que no hay”.

Por otro lado, el presidente de la entidad monetaria lamentó que hayan medidas que estén afectando la sostenibilidad de los ahorros para la vejez.

“Estamos matando un sistema de pensiones y no hay país que pueda vivir sin algún sistema de pensiones”, indicó.

En ese sentido, consideró que cualquier esquema previsional funcional en el mundo debería ser obligatorio y basarse en cuentas individuales para evitar las crisis de financiamiento que enfrentan los sistemas de reparto ante el envejecimiento de la población.