El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, rechazó el ataque armado en Pataz, y lo tildó de un “hecho criminal grave”.

A su criterio, la violencia y el uso de armas “no tienen cabida en ninguna actividad productiva”.

En diálogo con la Red de Comunicación Regional (RCR), el titular del Minem señaló que lo ocurrido en el sector Papagayo, anexo de Vijus (Pataz), demuestra que la minería ilegal se ha convertido en un fenómeno criminal.

"La minería ilegal no solo arrebata vidas, sino que genera un caos económico y violencia en todo el país“, precisó el funcionario.

Gobierno asegura que se reforzará la lucha contra el crimen en Pataz. Foto: difusión

En esa línea, Bravo enfatizó que el Gobierno, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en coordinación con los ministerios de Defensa e Interior, intensificará las acciones de interdicción en Pataz y otros puntos del país.

El ministro adelantó que se atacarán los puntos “más críticos” de la actividad ilegal, por lo que los operativos se expandirán en otras zonas mineras.

“El combate a la minería ilegal será frontal y no se detendrá“, apuntó.