Pataz, uno de los puntos más críticos por el avance de la minería ilegal. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz,

A su criterio, la violencia y el uso de armas “no tienen cabida en ninguna actividad productiva”.

En diálogo con la Red de Comunicación Regional (RCR), el titular del Minem señaló que lo ocurrido en el sector Papagayo, anexo de Vijus (Pataz),

, sino que genera un caos económico y violencia en todo el país“, precisó el funcionario.

Gobierno asegura que se reforzará la lucha contra el crimen en Pataz. Foto: difusión
Gobierno asegura que se reforzará la lucha contra el crimen en Pataz. Foto: difusión

En esa línea, Bravo enfatizó que el Gobierno, , intensificará las acciones de interdicción en Pataz y otros puntos del país.

El ministro adelantó que se atacarán los puntos “más críticos” de la actividad ilegal, por lo que los operativos se expandirán en otras zonas mineras.

“El combate a la minería ilegal será frontal y no se detendrá“, apuntó.

