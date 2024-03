A la fecha, hay tres propuestas legislativas que plantean el retorno a la libre competencia de las tasas de interés o la suspensión temporal de las tasas máximas, con el objetivo de permitir que más personas y negocios tengan acceso a financiamiento en condiciones adecuadas y no deban recurrir al mercado informal.

Los proyectos de ley ya fueron asignados a la Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco).

Gestión consultó con César Revilla, presidente de la Comisión de Economía, sobre la prioridad que se asignará a estas propuestas y afirmó que “todos (los proyectos) se van a debatir (en esta legislatura)”.

En tanto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reafirmó, recientemente, su postura en contra del establecimiento de topes a las tasas de interés, mediante un oficio que responde a una de las propuestas presentadas.

Las tasas máximas deben ser eliminadas para todos los tipos de crédito de las entidades financieras de manera permanente, porque excluyen a los clientes, lo que tiene un impacto negativo en el proceso de inclusión de nuevos deudores y contribuye con el crecimiento del financiamiento informal, tal como se observa en diversos estudios realizados luego de dicha norma, indica el regulador.

En una entrevista previa, el presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc) , Martín Naranjo, nos comentó que la cifra de familias excluidas por los topes a las tasas de interés se había engrosado y ya alcanzaba el medio millón, a partir de cálculos del BCRP. A mayo del 2022, dicha cifra fue de 226,000 personas.

Asimismo, Álvaro Castro, socio en Damma Legal Advisors, refiere que es un buen primer paso para combatir la ley de tasas máximas que representa un control sobre el precio de un servicio financiero y que solo genera distorsión en el mercado crediticio.

Hay muchos clientes que significan un elevado riesgo para la banca y microfinancieras, que dejaron de ser sujetos de crédito porque no podían cobrarles la tasa que les correspondía, dado su historial de pagos y sus flujos de caja vigentes, subraya.

“Todos estos demandantes de capital no se quedan tranquilos, sino que acuden a otros mecanismos informales, y no hablo de fintech porque estas sí están registradas en la SBS aunque no son reguladas, me refiero a aplicativos móviles o personas cuyas operaciones no tributan, no se sabe si el dinero proviene de lavado de activos y que, además, tienen modalidades extorsivas de cobranza como el ‘gota a gota’”, manifestó.

Pese a ello, sostiene que el Congreso debería eliminar completamente esta disposición de tasas máximas y no suspenderlo por un periodo o dejar la responsabilidad al BCRP.

¿Qué plantea cada propuesta?

Estos son los tres proyectos de ley que serían debatidos en esta legislatura:

Proyecto de Ley N° 6341/2023-CR: Ley que modifica la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, para promover la inclusión financiera y enfrentar la recesión económica de los pequeños y microempresarios que no pueden acceder al sistema financiero. Esta propuesta del congresista Wilson Soto (Acción Popular), busca promover la inclusión financiera y enfrentar la recesión económica de los pequeños y microempresarios que no pueden acceder al sistema financiero, exceptuándolos por tres años de la aplicación del tope a tasas de interés. Fue asignado a la Comisión de Economía y la Codeco. Proyecto de Ley N° 7134/2023-CR: Ley que elimina los créditos por extorsión “gota a gota”. Esta propuesta del congresista Ilich López plantea promover la libre competencia de tasas de interés para desincentivar la proliferación de los préstamos extorsivos. Fue asignado a la Comisión de Economía y la de Constitución y Reglamento. Proyecto de Ley N° 7181/2023-CR: Ley que permite la inclusión financiera de personas que han caído en el préstamo informal del gota a gota. Esta propuesta del congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), pretende establecer una corrección, a las consecuencias nocivas que generó el establecimiento del tope de tasas de interés, en todas las entidades del sistema financiero. Así, plantea suspender por cinco años la aplicación de las tasas máximas de interés a personas y mypes. Fue asignado a la Comisión de Economía y la Codeco.

