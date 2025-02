Este abrupto cambio ocurre a 10 meses de realizarse los Juegos Bolivarianos 2025, en Lima y Ayacucho, que recibirá a las delegaciones de más de 10 países; y a menos de tres años de ser sede, nuevamente, de los Juegos Panamericanos (en 2027).

El proyecto está a cargo de seis importantes sedes: la Villa Deportiva Nacional (Videna), la de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, Punta Rocas, Costa Verde y el gimnasio biomédico.

Para este año, se le había asignado a Legado un presupuesto de casi S/ 140 millones. Más del 55% de su total está destinado para tareas de operación y mantenimiento relacionadas a sus seis sedes.

Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación (Minedu), al cual está adscrito el IPD, sustentó esta decisión en la existencia de una duplicidad de funciones y objetivos con el instituto y recordó que, desde un principio, se estableció que la vigencia del proyecto era temporal.

Según el decreto supremo de su extinción, una comisión que tendrá el plazo de 30 días calendario para concretarlo. “Tendrá participación del IPD, de la PCM, del Minedu y un representante del Proyecto Especial Legado. Vamos a hacer todo lo necesario para que puedan transferirse todos los activos e instalaciones”, apuntó Quero.

El ministro enfatizó que el traslado del proyecto al IPD es una “forma de ordenar” la estructura relacionada al deporte peruano y enfatizó, en diversas ocasiones, que las sedes siempre fueron del instituto, solo que estaban encargadas temporalmente.

Quero también “garantizó” la realización de los bolivarianos este año y resaltó que “ningún proyecto de infraestructura deportiva va a detenerse”, añadiendo que se fortalecerá el trabajo del IPD con los gobiernos regionales y municipales.

Esta decisión precisamente calza y da respuesta hoy a algunas observaciones que se hizo desde Legado en octubre del año pasado. En entrevista con Gestión, directores del proyecto habían alertado que todavía no podían avanzar con trabajos para el 2027 porque no se les había encargado formalmente esta organización. Esto debía oficializarse vía norma legal, pero nunca ocurrió.

Observaciones a la extinción de Legado

Antes del anuncio de la extinción, desde la Comisión Especial de Seguimiento a la Organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 del Congreso de la República expresaron su significativa preocupación por la decisión.

“No puedo dejar de manifestar mi profunda preocupación por la extinción del Proyecto Especial Legado, considerando especialmente los megaeventos deportivos internacionales que tenemos [en el 2025 y el 2027]”, comunicaron en un oficio dirigido a Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.

El oficio destacó que el proyecto “es un modelo de gestión de infraestructura que ha sido reconocido a nivel internacional” por su tratamiento con las diferentes sedes. De hecho, se resalta que su realidad es totalmente distinta a la infraestructura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de Brasil en el 2016 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, hoy deterioradas.

“La imagen del Perú, a nivel internacional, para la organización de eventos de alta competencia se afectaría, más aún estando a puertas de eventos importantes y con una gestión que ha sido admirada. Hoy el Perú está listo para ser sede de cualquier evento”, comentó Diana Gonzales, presidenta de esta comisión del Congreso, en diálogo con Gestión.

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, también consideró un error la eliminación del proyecto legado y apuntó que el IPD no podrá mantener el nivel de mantenimiento que hoy se tiene .

“[El proyecto] es un bocado apetitoso para aquellos que querían aprovecharse, pero no podían porque estaba blindado. No creo que el IPD pueda solventar [estos encargos]. No ha podido con los estadios de fútbol que se caen en pedazos, ¿cómo podrá con estas sedes de élite?”, dijo ante Canal N.

A su turno, Sebastián Suito, expresidente del IPD, comentó que es positivo este traslado y que, de hecho, se trata de una decisión que demoró. “Legado siempre debió estar en el IPD con un marco integral”, indicó. Sin embargo, coincidió con Neuhaus en que el reto está en la absorción de conocimientos .

“La idea no es que los directores del IPD absorban [estos conocimientos], ni de botar a la gente de Legado. Lo que es verdad es que tiene que haber un proceso de adaptación. Tampoco creo que sea solo cuestión de absorber, va a ser interesante ese compartir de saberes”, comentó Suito a este diario.

A su turno, Raúl Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), mencionó que la gestión del proyecto legado requiere un nivel mucho mayor al que está acostumbrado el IPD , por lo que el reto estará en cubrir esa falta de capacidad.

“El riesgo de desactivar el proyecto es que todo este capital de conocimiento especializado, de gestión, quedaría en el aire si los profesionales no pasan de la estructura del IPD porque empezaríamos desde cero. El riesgo es que no haya un mantenimiento adecuado y buenas prácticas en las sedes. El nivel de especialización es mucho mayor”, observó.

Por su parte, Jaime Talledo, abogado de derecho deportivo y socio en Stucchi Abogados, también observó que se le encargue al IPD tareas que requieren de un alto nivel de especialización . “El IPD no sirve para manejar infraestructura deportiva. Miremos los estadios que maneja y sus condiciones, por ejemplo”, comentó.

Talledo agregó que el IPD tiene una serie de problemas en la actualidad. Uno de estos se relaciona con el reconocimiento de las autoridades de las federaciones, lo que evidencia su nivel de gestión.

“La ley dice que tienen que hacerse elecciones luego de cada ciclo federativo. Hoy no ha reconocido a las nuevas junta directivas y, en las pocas que sí lo hizo, lo hizo mal. El IPD da muestras que no poder manejar el deporte afiliado en el Perú, pese a ser su responsabilidad principal”, sostuvo.

¿Legado no iba a pasar al Ministerio de Infraestructura?

Otra de las grandes observaciones alrededor de esta decisión es el futuro del proyecto legado aún bajo el IPD. Según la propuesta para crear el Ministerio de Infraestructura (Minfra), se absorbería este. Precisamente, Adrianzén indicó a mediados de enero que, antes de este 28 de julio, estaría concretada esta promesa presidencial. Así, el proyecto legado se movería en tres instituciones en menos de cinco meses .

La congresista Gonzales indicó que esta decisión es una muestra más de la falta de planificación del Gobierno de Dina Boluarte. “Hace pocos días, el Ejecutivo mandó a acelerar los trámites para el Minfra”, sostuvo.

En la misma línea, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, observó que se esté realizando este traslado del proyecto legado cuando se anunció, recientemente, la creación y priorización del Minfra.

“No me queda claro si han medido el impacto de hacer esta modificación. No observo que la ganancia sea mayor que la pérdida de conocimiento y con Legado se aprendió bastante en gestión deportiva. Que ese conocimiento no se vaya a perder”, puntualizó.

En general, Lazarte mencionó que estos cambios deben obedecer a políticas de Estado de fomento del deporte que no solo estén orientadas a la infraestructura, sino a otros, como la organización de este tipo de eventos deportivos, y su impulso.

Base legal del Proyecto Legado

Rosales, de la UPC, señaló que Legado, al ser un proyecto especial, tenía una fecha de caducidad, es decir, debía desactivarse en cierto momento. En ese sentido, la decisión de su extinción no viene a ser una sorpresa. “Sin embargo, sí es importante ver las motivaciones para moverlo”, comentó. Con esto también coincidió Talledo.

En este sentido, cabe señalar que, desde este diario, se verificó que en diferentes normas legales relacionadas al proyecto especial se precisaba que su vigencia se extendía hasta 120 días hábiles después de la culminación de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 .

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.