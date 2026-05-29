El Poder Judicial (PJ), a través del Tribunal Superior de Apelaciones, dejó al voto la decisión sobre el pedido del Ministerio Público para revertir el archivamiento de la acusación contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular en el denominado caso “Cócteles”.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, durante una audiencia virtual, analizó si mantiene o anula la resolución del juez Wilson Verástegui, quien en enero de 2026 ordenó archivar la acusación por lavado de activos y organización criminal en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El fiscal Germán Juárez Atoche precisó que el Ministerio Público no está cuestionando el contenido del fallo del TC sobre los aportes de campaña, sino la forma en que este fue ejecutado en el proceso.

Por otro lado, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó que el Tribunal Constitucional ya declaró que el caso es jurídicamente inviable y argumentó que no hay base para seguir investigando por lavado de activos y organización criminal.

“Este caso lleva muchísimos años. (…) La sentencia dice que el caso es inviable jurídicamente; aquí no hay caso de lavado ni de organización criminal”, indicó.

Finalmente, la sala también dejó al voto el recurso presentado por Mark Vito Villanella, quien solicitó que se archive el proceso que aún enfrenta por presunto lavado de activos en el marco del mismo caso.