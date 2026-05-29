PJ deja al voto la apelación del Ministerio Público sobre archivamiento del caso Cócteles. Foto: GEC / Alessandro Currarino
PJ deja al voto la apelación del Ministerio Público sobre archivamiento del caso Cócteles. Foto: GEC / Alessandro Currarino
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Redacción Gestión
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y otros dirigentes de Fuerza Popular en el denominado caso “Cócteles”.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, durante una audiencia virtual, analizó si

El fiscal

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Por otro lado, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó que el Tribunal Constitucional ya declaró que el caso es jurídicamente inviable y argumentó que no hay base para seguir investigando por lavado de activos y organización criminal.

“Este caso lleva muchísimos años. (…) La sentencia dice que el caso es inviable jurídicamente; aquí no hay caso de lavado ni de organización criminal”, indicó.

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Finalmente,

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional también dejó al voto el recurso presentado por Mark Vito Villanella, quien solicitó que se archive el proceso que aún enfrenta por presunto lavado de activos. (Foto: Andina)
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional también dejó al voto el recurso presentado por Mark Vito Villanella, quien solicitó que se archive el proceso que aún enfrenta por presunto lavado de activos. (Foto: Andina)

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