La escasez de huevos en Estados Unidos y el consiguiente aumento de los precios están llevando a muchos estadounidenses a criar sus propias gallinas.

Tractor Supply Co., un minorista rural conocido por su oferta de alimentos para animales y equipos de ganadería, espera vender una cantidad récord de pollitos este año a medida que los clientes amplían sus criaderos y los principiantes buscan formas de evitar los precios récord de los huevos.

Estos avicultores novatos están intentando “tener un mayor control sobre su suministro de alimentos”, señaló el jueves Hal Lawton , director ejecutivo de Tractor Supply, durante la conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre de la compañía, después de que los precios de los huevos aumentaran más del doble este año.

El costo para los consumidores de una docena de huevos se ha mantenido obstinadamente alto, lo que ha provocado la ira del presidente Donald Trump, quien ha ordenado a las agencias gubernamentales que busquen formas de paliar la escasez.

El suministro se ha visto diezmado por el brote más letal de gripe aviar que azota a Estados Unidos en una década, agravado aún más por la búsqueda de huevos de Pascua y los aranceles.

Los precios de los huevos siguen subiendo a pesar de la escasez | Precio por docena de huevos grandes de grado A.

Para Tractor Supply, que lleva a cabo una promoción llamada “días de pollitos” durante gran parte del año, la situación está resultando muy beneficiosa.

Mientras que los pollitos se venden a entre US$ 2 y US$ 4 cada uno, dependiendo de la raza y el sexo, las compras secundarias, como gallineros, alimento y lámparas de calor, pueden llegar hasta US$ 300 o US$ 400 en un promedio de 10 transacciones por año, señaló el director de Mizuho Securities, David Bellinger , en una nota a principios de este mes. Estimó que entre 7 millones y 8 millones de miembros del programa de fidelización de Tractor Supply poseen pollos.

Según la Asociación Americana de Productos para Mascotas, alrededor 11 millones de hogares estadounidenses tienen gallinas en sus patios traseros, un 28% más que en 2023.

“Los días de pollitos son como una renta vitalicia para Tractor Supply, ya que las aves suelen vivir de cinco a siete años”, dijo Lawton . Esto impulsa visitas recurrentes a las tiendas de la empresa.

“Un dato curioso es que un pollo puede comer más de 35 kilogramos de alimento al año, lo que hace que los clientes vuelvan una y otra vez”, señaló.